Ordu'da trafik kazası; Liseli Sina Nur Günay can verdi

Ordu'da bir otomobilin trafik sinyalizasyon direğine çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden biri olan lise öğrencisitedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Önceki gün Samsun'dan Giresun yönüne giden Efkan Büyük yönetimindeki 28 TR 275 plakalı otomobil, Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi mevkisinde, sinyalizasyon direğine çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası araçta bulunan sürücü Efkan Büyük'ün yanı sıraveyaralandı. 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.Trafik kazasında yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi görentedavi gördüğü Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güney'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.Kazada yaralanan ve halan yoğun bakımda bulunan Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi Hilal Yiğit'in ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.