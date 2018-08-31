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Osmanbey esnafını dolandıran işadamı yakalandı

Türkiye'de tekstilin kalbi Osmanbey'de 20 yıldır döviz işlemleri yapan şirketin 100 milyon liralık vurgunununa adı karışan Erol Hacıosmanoğlu Şile'de yakalandı.

Osmanbey esnafını dolandıran işadamı yakalandı

Türkiye'de tekstilin kalbi Osmanbey'de 20 yıldır döviz işlemleri yapan şirketin 100 milyon liralık vurgunununa adı karışan Erol Hacıosmanoğlu Şile'de yakalandı.

31 Ağustos 2018 Cuma 13:48
Osmanbey esnafını dolandıran işadamı yakalandı

Osmanbey esnafını dolandıran işadamı yakalandı


Türkiye'de tekstilin en önemli merkezlerinden biri olarak bilinen İstanbul Osmanbey'de 20 yıldır döviz işlemleri yapan şirketin 100 milyon liralık vurgunununa adı karışan Erol Hacıosmanoğlu Şile'de yakalandı.

İstanbul Osmanbey’de esnafı yüksek kâr payı vaadiyle kandırarak 100 milyon lira dolandıran Erol Hacıosmanoğlu, Şile'deki Alacalı Köyü’nde saklandığı villaya düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra jandarmaya teslim edilen Hacıosmanoğlu'nun haricinde, İşlem Döviz’in diğer ortakları Ahmet Ali D. ve Mustafa Ç.’nin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor...


İstanbul Osmanbey esnafından yüksek kâr payı vaadiyle topladığı 100 milyon TL’yle kayıplara karışan İşlem Döviz’in ortaklarından Erol Hacıosmanoğlu, Şile’de gizlendiği villada yakalandı.

Çetin Aydın'ın Hürriyet'teki haberine göre, tekstil sektörünün kalbi Osmanbey’de 20 yıldır faaliyet gösteren İşlem Döviz, geçen haziran ayı başında sessiz sedasız kapısına kilit vurmuştu. Birçok esnafın yüksek kâr payı vaadine kanarak İşlem Döviz’e paralarını yatırdığı ortaya çıkmıştı. İşlem Döviz’in yönetim kurulu üyesi 3 kişi hakkında ise dolandırıcılık suçlamasıyla yakalama kararı çıkartılmıştı.

DİĞER ORTAKLAR ARANIYOR

Bunlardan Erol Hacıosmanoğlu’nun Şile, Alacalı Köyü’ndeki bir villada saklandığı bilgisine ulaşan polis operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Hacıosmanoğlu, adli işlemlerinin yapılması için jandarmaya teslim edildi. İşlem Döviz’in diğer ortakları Ahmet Ali D. ve Mustafa Ç.’nin yakalanması için ise çalışmaları sürdürülüyor.
 

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