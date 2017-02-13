Osmaniye'de cinayet: Kahvehane'de silahlar patladı, 2 ölü var

Alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı değerlendirilen kavga ile ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Osmaniye'deki bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.İddiaya göre, İstiklal Mahallesi'ndeki kahvehanenin işletmecisiile iş yerine gelen 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan K'nin tabancayla ateş ettiği Yusuf T.(40) olay yerinde,(43) de kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.Olayda yaralanan. (40) ile(39) ise 112 acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Silahlı kavganın alacak verecek meselesinden çıkmış olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.