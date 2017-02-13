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13 Şubat 2017 Pazartesi 22:09

Osmaniye'de cinayet: Kahvehane'de silahlar patladı, 2 ölü var

Osmaniye'deki bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Osmaniye'de cinayet: Kahvehane'de silahlar patladı, 2 ölü var
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Osmaniye'de cinayet: Kahvehane'de silahlar patladı, 2 ölü var

Alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı değerlendirilen kavga ile ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Osmaniye'deki bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Son Dakika Osmaniye Haberleri, İddiaya göre, İstiklal Mahallesi'ndeki kahvehanenin işletmecisi Hasan K. ile iş yerine gelen 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan K'nin tabancayla ateş ettiği Yusuf T.(40) olay yerinde, Ali A. (43) de kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olayda yaralanan Nasif G. (40) ile Abdurrahman A. (39) ise 112 acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hasan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Silahlı kavganın alacak verecek meselesinden çıkmış olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

 
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