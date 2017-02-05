Osmaniye'de mide bulunadır olay: Anne kızının....

Osmaniye'de anne ve sevgilisi, 7 yaşındaki kıza 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı. Avukat ve psikolog eşliğinde ifadesi alınan küçük çocuk, annesinin fotoğraflarını çektiğini, bunu doktora göstermek için yaptığını söylediğini anlattı. Şüpheli H.K. da ifadesinde E.K.'dan kızıyla ilgili fotoğraf istediğini itiraf etti.Osmaniye'de 29 yaşındaki E.K., iddiaya göre 7 yaşındaki kızının cinsel organının fotoğrafını çekip, ilişki kurduğu erkek arkadaşı 31 yaşındaki H.K.'ya cep telefonu mesajı olarak gönderdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan kadın ile sevgilisi 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'müstehcenlik' suçlamasıyla tutuklandı.Geçen 25 Ocak'ta 156 Jandarma İhbar hattını arayan bir kişi, merkeze bağlı Karayiğit Köyü'nde oturan evli E.K. adlı kadının, kızının cinsel organının fotoğrafını çekerek, Yarpuz Köyü'nde oturan ve ilişki kurduğu H.K. adlı erkek arkadaşına mesaj olarak gönderdiğini söyledi. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi de gözaltına alarak cep telefonlarını incelemeye aldı.İfadesi alınan anne E.K., iddiaya göre uzun süreden bu yana H.K.'yı tanıdığını ve eşinin yakın arkadaşı olduğunu, sürekli evlerine geldiğini, bu süre içinde aralarında yakılaşma olduğunu söyledi. H.K. ile 10 gün önce cinsel içerikli sohbet ederken, kendisinden kızının cinsel organının fotoğraflarını çekerek göndermesini istediğini, bunun üzerine kızının fotoğrafları çektiğini ancak göndermediğini iddia etti.Avukat ve psikolog eşliğinde ifadesi alınan küçük çocuk, annesinin fotoğraflarını çektiğini, bunu doktora göstermek için yaptığını söylediğini anlattı. Şüpheli H.K. da ifadesinde E.K.'dan kızıyla ilgili fotoğraf istediğini itiraf etti.Şüpheliler A.K. ve sevgilisi H.K. sevk edildikleri Osmaniye Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'müstehcenlik' suçlamasıyla tutuklandı. Küçük çocuk ise yakınlarına teslim edildi.