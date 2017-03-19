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19 Mart 2017 Pazar 22:27

Osmaniye şehidini bekliyor; Zinnur Ezim'in ailesi yıkıldı

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Zinnur Ezim'in acı haberi Osmaniye'deki baba evine ulaştı

Osmaniye şehidini bekliyor; Zinnur Ezim'in ailesi yıkıldı
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Osmaniye şehidini bekliyor; Zinnur Ezim'in ailesi yıkıldı

PKK'lı teröristler eyönelik Diyarbakır Lice'de düzenlenen operasyonda şehit düşen Uzman Onbaşı Zinnur Ezim'in acı haberi ailesine verildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Zinnur Ezim'in Osmaniye'deki babaevinde yas var.

Şehit Ezim'in Osmaniye'nin Kurtuluş Mahallesi Temel Sokak'ta yaşayan ailesine acı haber İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Haberi alan şehidin babası Mehmet ve annesi Hatice Ezim, büyük üzüntü yaşadı.

Oğlunun şehit haberini alması üzerine fenalık geçiren anne Hatice Ezim'e sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehit Zinnur Ezim'in babaevine Türk Bayrağı asıldı.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Zinnur Ezim'in 5 çocuklu ailenin en küçüğü ve bekar olduğu öğrenildi.
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