Osmaniye şehidini bekliyor; Zinnur Ezim'in ailesi yıkıldı

PKK'lı teröristler eyönelik Diyarbakır Lice'de düzenlenen operasyonda şehit düşen'in acı haberi ailesine verildi.Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı'in Osmaniye'deki babaevinde yas var.Şehit Ezim'in Osmaniye'nin Kurtuluş Mahallesi Temel Sokak'ta yaşayan ailesine acı haber İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ve diğer yetkililer tarafından verildi.Haberi alan şehidin babası Mehmet ve annesi Hatice Ezim, büyük üzüntü yaşadı.Oğlunun şehit haberini alması üzerine fenalık geçiren anne Hatice Ezim'e sağlık ekipleri müdahale etti.Şehit Zinnur Ezim'in babaevine Türk Bayrağı asıldı.Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Zinnur Ezim'in 5 çocuklu ailenin en küçüğü ve bekar olduğu öğrenildi.