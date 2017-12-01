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Otel odasında cinayet: 17 yaşındaki genç kızı tabancayla vurdular

Ailesi tarafından iki aydır aranan kayıp genç kız A.C, Kartal'da bir otel odasında cinayete kurban gitti. 17 yaşındaki genç kızı vuran katil zanlısı her yerde aranıyor

Otel odasında cinayet: 17 yaşındaki genç kızı tabancayla vurdular

Ailesi tarafından iki aydır aranan kayıp genç kız A.C, Kartal'da bir otel odasında cinayete kurban gitti. 17 yaşındaki genç kızı vuran katil zanlısı her yerde aranıyor

01 Aralık 2017 Cuma 10:57
Otel odasında cinayet: 17 yaşındaki genç kızı tabancayla vurdular

Otel odasında cinayet: 17 yaşındaki genç kızı tabancayla vurdular


İstanbul Kartal'da bir otel odasında tabancayla vurulan 17 yaşındaki genç kız olay yerinde can verdi. Polis, genç kızın iki aydır kayıp olduğunu arandığını duyurdu.


Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Karabük Caddesi'nde bulunan oteldeki bir odadan silah sesleri geldiğini duyanlar, durumu polise bildirdi.

AA'nın haberine göre; ihbar üzerine otele gelen polis ekipleri, silah sesinin geldiği odaya girdiklerinde, A. C'nin (17) tabanca ile vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, A. C'nin cesedi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili oteldeki 2 şüpheliyi gözaltına alırken, cinayeti işledikten sonra kaçtığı öne sürülen bir kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı haber alarak otele gelen genç kızın yakınları, fenalaştı.

A. C'nin yakınları, öldürülen genç kızdan yaklaşık 2 aydır haber alamadıklarını belirtti.

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