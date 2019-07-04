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Otel sahipleri fuhuş tezgahı kurmuş

İzmir polisi son dönemde artan fuhuş ihbarlarını yakın takibe aldı. Aralarında bir otel sahibinin de bulunduğu çeteye yönelik operasyonda ilginç diyaloglar ortaya çıktı...

Otel sahipleri fuhuş tezgahı kurmuş

İzmir polisi son dönemde artan fuhuş ihbarlarını yakın takibe aldı. Aralarında bir otel sahibinin de bulunduğu çeteye yönelik operasyonda ilginç diyaloglar ortaya çıktı...

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:43
Otel sahipleri fuhuş tezgahı kurmuş

Otel sahipleri fuhuş tezgahı kurmuş


Fuhuş trafiğinin mesaj kodlarını çözen İzmir polisi, 'Yeni araçlarımız geldi" mesajı ile pazarlanan yabancı uyruklu kadınları sınırdışı etti.. İki ay süren teknik takip sonucu çökertilen çete üyelerinin fuhuş yaptırdıkları kadınlara uyuşturucuya alıştırdığı ortaya çıktı. Haklarında 51 ayrı fuhuş dosyası bulunan zanlılar adliyeye çıkarıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Urla ilçesi Kalabak mevkisindeki M.Ş. (40) önderliğinde bir otelde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 


Ekipler yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından toplanan deliller doğrultusunda belirlenen 4'ü Urla ilçesi 13'ü İzmir olmak üzere 17 adrese operasyon düzenledi. 


Operasyonda, aralarında 2 otel sahibi ve çalışanlarının da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. 

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kendilerinin de uyuşturucu kullandıkları saptandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde, kadınları pazarlamak amacıyla mobil uygulamalar kullandıkları, telefon rehberinde bulunan numaralara "Yeni araçlarımız geldi, selam yaz foto iste" şeklinde mesajlar gönderdikleri tespit edildi. 
 
Ayrıca şüphelilerin 51 fuhuş olayına karıştıkları kaydedildi.  

Teknik ve fiziki takip sırasında şüphelilerin otel ile özel anlaşma yaptıkları, fuhuş amacıyla otele gelen müşterilerin ve kadınların kaydını yaptırmayarak müşterilere güven sağladıkları, kadınların otel civarında temin edilen bir evde kaldıkları belirlendi. 
 
Kadınların otele yaya olarak geldikleri ve fuhuş amacıyla otele gelen müşterilerden önce odada hazır bekletildikleri öne sürüldü. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından Urla Adliyesine çıkarılan zanlılardan 13'ü tutuklandı biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Kazakistan ve Ukrayna uyruklu 8 kadın ise, emniyetteki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İzmir Göç İdaresine teslim edildi. 
 

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Son Güncelleme: 04.07.2019 14:46
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UyuşturucuHaberlerSon Dakika Haberİzmir PolisiUrlaFuhuşIzmir
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