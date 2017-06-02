Otobüs şoförünün kabalığı yolcuları isyan ettirdi

İstanbul'da otobüs şoförü kucağında bebek olan kadının üzerine yürümesine vatandaşlar sert tepki gösterdi..İstanbul'da Eminönü-Yeşilpınar hattında bir şoförün kucağında bebeği olan bir kadının üzerine yürümesi sosyal medyada olay oldu.İstanbul'da bir şöförün, otobüsü durdurarak tartıştığı kadının üzerine yürüdüğü görüntüler sosyal medyada paylaşılarak tepki çekti.Edinilen bilgiye göre öğleden sonra meydana geldi. Eminönü-Yeşilpınar hattında çalışan toplu taşıma aracının şoförü, otobüs içerisinde bir kadınla tartıştı.Otobüsteki yolcular da tanık oldukları o anları cep telefonu kamerasına kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Birçok kişi bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak duruma tepki göstedi.Görüntülerde, otobüs şoförünün bir kadınla tartıştığı, yüksek sesle bağırarak üzerine yürüdüğü görülüyor. Tartışmanın ortasında kalan annesinin kucağındaki bir bebeğin korkarak ağladığı görüntülere yansıyor.Birçok kişi, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak duruma tepki gösterdi. Bazı kişilerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'nın Twitter hesabına durumu bildirdiği görüldü. Bunun üzerine resmi Twitter hesabından görüntülere ilişkin açıklama yapan İBB Beyaz Masa, olaya ilişkin inceleme başlattıklarını bildirdi.Bu arada, konuya ilişkin İETT'den yapılan açıklamada, "Yaşanan olay neticesinde Özel Halk Otobüsü şoför personelinin sertifikasına saat 19.30 itibariyle el konularak trafiğe çıkması engellenecektir. Soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucu Twitter hesabımızdan paylaşılacaktır" denildi.