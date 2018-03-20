Otobüs'te kız öğrencilerin saçlarına dokunarak....



Günün en iğrenç haberi Düzce'den geldi. Düzce Üniversitesi ile şehir merkezi arasında yolcu taşıyan özel halk otobüsünde oturan İ.S adlı sapkın, önünde oturan genç kızların saçına dokunarak kendini tatmin ettiğina tanık olan sürücü duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen sapkın polise teslim edildi..



Üniversiteli kızları taşıyan otobüst akıllara durgunluk veren olay... Ön koltukta oturan iki kız öğrencinin saçlarına dokunarak kendini tatmin eden 37 yaşındaki İ.S., araçtan indirilip yolcular tarafından dövüldü. Polis tarafından gözaltına alınan ve çantasından kadın iç çamaşırları çıkan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, önceki akşam saatlerinde, Düzce Üniversitesi Kampüsü ile Düzce kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Beçi Yörükler Mahallesi'nden otobüse binen İ.S., önündeki koltukta oturan iki kız öğrencinin koltuğun arkasına sarkan saçlarına dokunarak kendini tatmin etmeye başladı.

Otobüs sürücüsü durumu fark edince, aracı durdurdu. Otobüsten indirilen İ.S., yolcular tarafından dövüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, İ.S.'yi gözaltına aldı. Aramada, şüphelinin çantasından kadın iç çamaşırları çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.S., tutuklanarak cezaevine konuldu.