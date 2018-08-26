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Otobüs yolcularını bırakıp kaçtı

Diyarbakır-İstanbul seferi yapan otobüs firması 20 yolcuyu Siverek ilçe girişinde bırakıp gitti.

Otobüs yolcularını bırakıp kaçtı

Diyarbakır-İstanbul seferi yapan otobüs firması 20 yolcuyu Siverek ilçe girişinde bırakıp gitti.

26 Ağustos 2018 Pazar 08:19
Otobüs yolcularını bırakıp kaçtı

Otobüs yolcularını bırakıp kaçtı


Diyarbakır-İstanbul seferi yapan otobüs firması 20 yolcuyu Siverek ilçe girişinde bırakıp gitti.

Diyarbakır-İstanbul seferi yapan otobüs firması 20 yolcuyu Siverek ilçe girişinde bırakıp gitti. Yaşadıkları olayın bir film sahnesini anımsattığını söyleyen mağdur yolcu, ”Biz 20 yolcu bu firmanın mağduruyuz, sanki kendi ülkemizde mülteci gibi hissettik kendimizi, yani adeta filmde olduğu gibi, bizi Diyarbakır’dan getirip Siverek girişine bıraktılar” dedi..

Olay gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmek için bir yolcu firması otobüsü ile yola çıkan yaklaşık 40 yolcu, otobüsün eski ve yolda sık sık arızalanması üzerine tepki gösterdi. Siverek girişinde otobüsün tekrar arızalanması üzerine yolculardan bazıları can güvenliklerinin tehlikede olduğu ve bu otobüs ile İstanbul’a kadar yolculuk yapılamayacağını söyleyerek şoför ve firmaya tepki gösterdi. Firma yetkililerinin vatandaşlara İstanbul’a kadar bu araçla gidileceğini belirtmesi üzerine, 20 yolcu can güvenliklerinin tehlikede olduğunu iddia ederek otobüsten indi, otobüs 20 yolcuyu Siverek ilçesinin girişinde, polis noktasında bırakarak yoluna devam etti.

Eşyaları ile gece yarısı yolda bırakılan, içlerinde kadın ve çocuklarında bulunduğu 20 yolcu, ilçe girişinde bulunan polis noktasında ki görevli polislere sığındı.
 

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