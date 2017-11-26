Otobüste canlı bomba kabusu: 'Beni canlı bomba yaptılar' diye bağırdı

İçi yolcu dolu otobüste Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen bir genç, kendisinin hipnozla canlı bomba haline getirildiğini bağırarak yardım istedi.

Gaziantep'te, "Canlı bomba olmam için bana iğne yaptılar, hipnoz ettiler" diyen genç, minibüsteki yolculardan yardım istedi. Panikle yolcular minibüsten inerek etrafa kaçışırken yol ise ulaşıma kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a giden bir yolcu otobüsüne binen üniversite öğrencisi E. Y., bir süre sonra "Canlı bomba olmam için bana iğne yaptılar, hipnoz ettiler. Bana yardım edin" diyerek yolculardan yardım istedi.



Panik yapan yolcuların talebiyle otobüs, İpekyolu Sani Konukoğlu Bulvarı'nda durduruldu. Yaşanan panik üzerine sırt çantasını açarak gösteren E.Y., "Bakın içerisinde bomba yok" diyerek yolcuları sakinleştirmek istedi.

Bu sırada yolcular, şahsı araçtan aşağıya indirerek, polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İlk olarak yolu trafiğe kapatan ekipler ardından şahsı ve sırt çantasını yoldan uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanlarının gencin üstünde ve çantasında yaptığı aramada bomba yada benzeri patlayıcıya rastlanılmadı. E. Y.'yi gözaltına alan ekipler, çantada çıkan dizüstü bilgisayara ise el koydu.

Öte yandan E. Y'nin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü öğrencisi olduğu ortaya çıkarken, şahsın terör örgütleri ile bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.