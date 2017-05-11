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11 Mayıs 2017 Perşembe 10:42

Otobüste cinsel saldırıya vatandaştan linç girişimi

Belediye otobüsünde genç bir kadına cinsel tacizde bulunan sapkını vatandaşlar linç etmek istedi. Otobüs kapılarını kapatarak polis gelene kadar tutulan sapkın, öfkeli vatandaşların tekme ve yumruklarıyla yaralandı.

Otobüste cinsel saldırıya vatandaştan linç girişimi
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Otobüste cinsel saldırıya vatandaştan linç girişimi

Adana'da bir belediye otobosünde genç kadına cinsel organını çıkararak tacize yeltenen sapkını vatandaşlar linç etmeye kalktı. Öfkeli kalabalığın elinden güçlükle alınan Mehmet B. adlı zanlı öldürülmekten son anda kurtarıldı.

Genç kadın, şahsın cinsel organını çıkartarak kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine vatandaşlar, Mehmet B.'yi darp etmeye başladı

Adana'da belediye otobüsünde, kucağında bebek olan kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanıp darp edildikten sonra polise teslim edildi.

İddiaya göre çirkin olay Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma aracı, Atatürk Caddesi Reşatbey Mahallesi mevkiine geldiği sırada, kucağında çocuk olan bir kadın, çığlık atıp yanındaki Mehmet B.'ye vurmaya başladı. Kadının çığlık atması üzerine otobüs sürücüsü aracı durdurdu.

OTOBÜSÜN KAPILARI KAPANDI VE

Bu sırada vatandaşlar da kadının yanına geldi. Genç kadın, şahsın cinsel organını çıkartarak kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine vatandaşlar, Mehmet B.'yi darp etmeye başladı. Otobüs sürücüsü ise hemen kapıları kapatarak polisi aradı. Polis gelene kadar vatandaşlar da zanlıyı tutup bırakmadı.

ENGELLİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Polis, olay yerine gelince otobüsün kapıları açıldı ve Mehmet B., polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Genç kadın ise gözyaşları içinde polise şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi. Bu arada zanlı, engelli olduğunu ileri sürdü. Genç kadın ise şikayetinden vazgeçmedi. Zanlının polis merkezindeki ifadesi devam ediyor.
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