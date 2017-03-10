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10 Mart 2017 Cuma 07:08

Otobüste taciz var; Otobüs sapığını polis yakaladı

Ankara’da, özel bir klinikte hemşire olarak çalışan N.A., önceki gün sabah saatlerinde işyerine gitmek üzere belediye otobüsüne bindi. Araçta yer olmaması nedeniyle N.A., ayakta bir kenarda bekledi.

Otobüste taciz var; Otobüs sapığını polis yakaladı
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Otobüste taciz var; Otobüs sapığını polis yakaladı

Kadınlar Günü etkinliklerinin yapıldığı 8 Mart’ta Ankara’da bir hemşire otobüste taciz edildi. Yer değiştirmesine rağmen tacizden kurtulamayan N.A.’yı, olaya müdahale eden bir sivil polis kurtardı.

Otobüse birkaç durak sonra Ö.Y. bindi. N.A.’nın bulunduğu yere doğru gitti ve N.A.’nın arkasında bir yerde durdu. Daha sonra N.A.’yı cinsel organıyla taciz etmeye başladı. N.A. yer değiştirdi ancak Ö.Y. peşinden giderek tacize devam etti.

Otobüste bulunan bir sivil polis, durumu fark ederek Ö.Y.’yi engelledi. Otobüs, Ulus’ta bulunan Solmaz Kılıçtepe Polis Merkezi önünde durduruldu.

Olay nedeniyle sinirleri bozulan N.A.’nın şikâyetçi olması üzerine, Ö.Y. gözaltına alındı. Aynı gün Ankara Adliyesi’ne götürülen Ö.Y., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Ankara Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Hâkim Sezer Söylemez, polis ve mağdur hemşirenin beyanlarını dikkate alarak, tacizci Ö.Y.’nin “cinsel saldırı” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Ö.Y., Sincan Cezaevi’ne gönderildi.
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Otobüste Taciz Var
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