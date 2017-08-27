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Otomobil hırsızlık çetesine şok operasyon

İstanbul ve çevresinden çaldıkları otomobillerin özelliklerini değiştirerek satan çete çökertildi. Çete ile birlikte çalıntı araçların üzerinde yabancı ülke plakaları ele geçirildi.

Otomobil hırsızlık çetesine şok operasyon

İstanbul ve çevresinden çaldıkları otomobillerin özelliklerini değiştirerek satan çete çökertildi. Çete ile birlikte çalıntı araçların üzerinde yabancı ülke plakaları ele geçirildi.

27 Ağustos 2017 Pazar 12:14
Otomobil hırsızlık çetesine şok operasyon

Otomobil hırsızlık çetesine şok operasyon


İstanbul'da, çalıntı otomobillerin motor ile şasi numaralarını değiştirip sahte evrak düzenleyerek satmaya çalıştığı öne sürülen kişi tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kamuoyunda "çenç" olarak bilinen yöntemle motor ile şasi numaraları değiştirilen çalıntı araçların satıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan istihbarat çalışmasının ardından şüpheli Murat B'nin (37), sahte belge düzenlediği otomobili Zakir E'ye (42) satmak istediği belirlendi. Polisler, Murat B. ile Zakir E'yi gözaltına aldı.

Murat B'nin, İstanbul'da çalınan otomobillerin motor ile şasi numaralarını değiştirdiği, sahte evrak düzenleyerek sattığı, daha önce de İstanbul'dan çalıntı olan bir aracı aynı yöntemle Mersin'de bir vatandaşa satmaya çalıştığı tespit edildi.

Murat B'nin adresinde, Zonguldak'tan çalıntı olan ve üzerinde yabancı ülkeye ait plaka bulunan bir araç daha bulundu.

Emniyette ifadesi alınan Zakir E. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Murat B. tutuklandı.

Yetkililer, dolandırıcılardan çalıntı araç alıp mağdur duruma düşmemeleri konusunda vatandaşları uyararak, ikinci el otomobil alacakların motor ve şasi numaraları ile plaka sorgulamasını mutlaka yaptırmasını istedi.

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