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Otomobilini, içinde kız arkadaşıyla birlikte yakmak istedi

Beşiktaş Meydanı'nda kız arkadaşıyla tartışan geç otomobilini yakmak istedi. Duruma müdahale eden Beşiktaş Güven Timleri şahsı gözaltına aldı

Otomobilini, içinde kız arkadaşıyla birlikte yakmak istedi

Beşiktaş Meydanı'nda kız arkadaşıyla tartışan geç otomobilini yakmak istedi. Duruma müdahale eden Beşiktaş Güven Timleri şahsı gözaltına aldı

02 Aralık 2017 Cumartesi 12:20
Otomobilini, içinde kız arkadaşıyla birlikte yakmak istedi

Otomobilini, içinde kız arkadaşıyla birlikte yakmak istedi


İstanbul Beşiktaş'ta içinde kız arkadaşıyla birlikte otomobilini yakmaya çalışan genci çevreden geçen vatandaşlar ve polis ekipleri güçlükle engelledi.
İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda dün öğlen saatlerinde araç içerisinde kız arkadaşıyla tartışan şahıs araçtan inerek arabayı yumruklamaya başladı. Yoldan geçmekte olan diğer arabalara bağırdığı ve sinir krizi geçirdiği düşünülen şahıs, bir süre sonra atkısını benzin deposuna koyarak yakmak istedi.

GÜVEN TİMLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yaşananlar sırasında gencin kız arkadaşı arabada otururken durumu gören Güven Timleri olaya müdahale etti. Genç kızı arabadan çıkartan polis ekipleri otomobilini yakmak isteyen şahısın elindeki çakmağı alarak kendisine ve çevresine zarar vermesi engelledi. Olayın ardından Güven Timleri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.

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