Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Mustafa Cengiz "Sahte dostlardan korunun"
Mustafa Cengiz
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı; Kelimeler tükendi
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti

Otoyol'da sağa sola ateş açan magandalar yakalandı

Bindikleri araçtan ellerindeki silahlarla sağa sola ateş açarak ilerleyen iki maganda, yaptıklarını marifetmiş gibi sosyal medya hesabından yayınlayınca yakayı ele verdi.

Otoyol'da sağa sola ateş açan magandalar yakalandı

Bindikleri araçtan ellerindeki silahlarla sağa sola ateş açarak ilerleyen iki maganda, yaptıklarını marifetmiş gibi sosyal medya hesabından yayınlayınca yakayı ele verdi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 23:40
Otoyol'da sağa sola ateş açan magandalar yakalandı

Otoyol'da sağa sola ateş açan magandalar yakalandı



Oto yolda ellerindeki silahlarla dehşet saçan iki maganda polis ekipleri tarafından yakalandı. Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında otoyolda seyir halindeyken sağa sola rastgele ateş açan görüntülerini yayınlayan kişilerin G.K. ve T.K. olduğunu tespit etti.

ARAÇTAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Bartın’da düzenlenen operasyonda silahlı otoyol magandaları G.K. ve T.K. gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 11 adet tabanca mermisi, 13 adet av tüfeği fişeği, 44 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet silah, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı tespit edilen hassas terazi ele geçirildi.

G.K.’nın işletmiş olduğu işyerinde yapılan aramalarda da, Extacy uyuşturucu haplar ele geçirildi. KAYNAK HABERTÜR.COM

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ üyeleri, lüks yatla kaçarken yakalandı
FETÖ üyeleri, lüks yatla kaçarken yakalandı
Sahte tarım ilacı çetesine şok baskın
Sahte tarım ilacı çetesine şok baskın
Kıskanç kasap yatak odasında eşini kesti
Kıskanç kasap yatak odasında eşini kesti
Esenyurt Belediye Başkanı Altepe'ye silahlı saldırı girişimi
Esenyurt Belediye Başkanı Altepe'ye silahlı saldırı girişimi
Şişli'de lüks araca saldırı: Katil zanlısı telefonunu düşürdü
Şişli'de lüks araca saldırı: Katil zanlısı telefonunu düşürdü
İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeler hep aynı
İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeler hep aynı
Şişli'de lüks araca silahlı saldırı: Ortalık savaş alanına döndü
Şişli'de lüks araca silahlı saldırı: Ortalık savaş alanına döndü
Hırsızı ile selfie çektirdi, ardından polise teslim etti
Hırsızı ile selfie çektirdi, ardından polise teslim etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim