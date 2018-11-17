Otoyol'da sağa sola ateş açan magandalar yakalandı





Oto yolda ellerindeki silahlarla dehşet saçan iki maganda polis ekipleri tarafından yakalandı. Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında otoyolda seyir halindeyken sağa sola rastgele ateş açan görüntülerini yayınlayan kişilerin G.K. ve T.K. olduğunu tespit etti.

ARAÇTAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Bartın’da düzenlenen operasyonda silahlı otoyol magandaları G.K. ve T.K. gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 11 adet tabanca mermisi, 13 adet av tüfeği fişeği, 44 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet silah, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı tespit edilen hassas terazi ele geçirildi.

G.K.’nın işletmiş olduğu işyerinde yapılan aramalarda da, Extacy uyuşturucu haplar ele geçirildi. KAYNAK HABERTÜR.COM