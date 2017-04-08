Beykoz'da gerginlik; Pankart asan CHP'lilere kuru sıkı ile ateş açıldı

İstanbul Beykoz'da, bir binaya 'Hayır' pankartı asan CHP'lilere yoldan geçen bir araçtan kurusıkı tabaca ile birkaç el ateş edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltın alındı.CHP İlçe Başkanı Mahir Taştan'ın aralarında bulunduğu CHP'liler, Kavacık Mahallesi Orhan Veli Kanık Caddesi üzerindeki bir binaya vinç yardımıyla 'Hayır' pankartı asarken yoldan geçen araçtaki kişilerin önce sözlü tacizine uğradı.Birkaç sefer buradan araçlarıyla tur atan kişiler, kuru sıkı tabancayla gruba doğru birkaç el ateş etti. Olayın bildirilmesi üzerinde polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.Bu arada, CHP'liler o anda sosyal medyadan canlı yayın yapıyordu. Bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, pankart asan gruba bir araçtan tabaca ile ateş edilmesi ve yaşanan gerginlik görünüyor.