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18 Aralık 2016 Pazar 08:42

Pansiyon'da esrarengiz ölüm; Erdemli bu cinayeti konuşuyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde kaldıkları pansiyonun 4. katından düşen Suriye uyruklu şahıs ölürken, karısı ise odada öldürülmüş halde bulundu.

Pansiyon'da esrarengiz ölüm; Erdemli bu cinayeti konuşuyor
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Pansiyon'da esrarengiz ölüm; Erdemli bu cinayeti konuşuyor



Mersin'in Erdemli ilçesinde kaldıkları pansiyonun 4. katından düşen Suriye uyruklu şahıs ölürken, karısı ise odada öldürülmüş halde bulundu. Cinayetin tek şahidi olan 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçe merkezinde Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde bir pansiyonda yaşandı. Sabah saatlerinde büyük bir gürültü duyan çalışanlar, polisi arayıp durumu bildirdi. Polisin yaptığı incelemede Suriye uyruklu Walid Arouanı'nin pansiyondan düşerek öldüğünü belirledi. Şahsın kaldığı odayı incelemek için yukarı çıkan ekipler, odada Walid Arouanı'nin eşi Renim Taha Mehlul'u öldürülmüş halde buldu. Olayın tek tanığı olan çiftin 10 aylık çocuğu Hüsana Arouani ise Erdemli Devlet Hastanesine götürüldü. Hüsana bebek, muayeneden geçirilip özel bir odaya alındı.

Polis, Suriye uyruklu şahsın vücudunda kesiler bulunan karısını öldürdükten sonra 6 katlı pansiyonun 4. katından atlayıp kaçmaya çalışırken düştüğü ya da intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Olayın şaşkınlığını yaşayan market sahibi Ali Rıza Güllü, olayı polislerden öğrendiklerini belirterek, "Adam pansiyonun 4'üncü katından atlamış. Gölgeliğin üzerine düşmüş, orası kırılınca aşağıya düşüp çakılmış" dedi.

 
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