Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
88735
ALTIN
229.442
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6730
EURO
6.8881
Cocu “Üçüncü bölgede son dokunuşu yapamadık”
Cocu “Üçüncü bölgede son dokunuşu...
Malatyaspor 1- Fenerbahçe 0
Malatyaspor 1- Fenerbahçe 0
Beşiktaş’ta flaş ayrılık
Beşiktaş’ta flaş ayrılık
Fenerbahçe Malatya deplasmanında
Fenerbahçe Malatya deplasmanında
Trabzonspor 3- Sivasspor 1
Trabzonspor 3- Sivasspor 1

Para alacağı olan kişiyi döve döve kaçırdılar

Kendilerine borcu olan bir kişiyi evinden döve döve kaçıran zanlılar vatandaşların tepkisini çekti. 7 kişinin saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Para alacağı olan kişiyi döve döve kaçırdılar

Kendilerine borcu olan bir kişiyi evinden döve döve kaçıran zanlılar vatandaşların tepkisini çekti. 7 kişinin saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

19 Ağustos 2018 Pazar 16:24
Para alacağı olan kişiyi döve döve kaçırdılar


Para alacağı olan kişiyi döve döve kaçırdılar


İstanbul Avcılar'da 7 kişi alacaklı oldukları kişinin evinin önüne araçlarıyla geldi. Evinden çıkan kişi, kaçırılmak istendi. Uzun süre araca binmemek için direnen kişiyi alacaklıları darp ederek araca bindirdi. Daha sonra adamı bindirdikleri araçla Silivri yönüne doğru kaçırdılar


Avcılar'da 7 kişi alacaklı oldukları bir kişiyi araçlarına bindirerek kaçırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kaçıran kişiler kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilire göre olay dün sabah erken saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 kişi alacaklı oldukları kişinin evinin önüne araçlarıyla geldi. Evinden çıkan kişi, kaçırılmak istendi. Uzun süre araca binmemek için direnen kişiyi alacaklıları darp ederek araca bindirdi. Daha sonra  adamı bindirdikleri araçla Silivri yönüne doğru kaçırdılar.  Olaya şahit olan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine ihbar etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, kaçıran kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayı gören bir kişi, "Bizler çok bağırdık ama hiç oralı olmadılar. 100 milyar lafı duydum. Adamı aldıktan sonra çektiler gittiler" diye konuştu.  Yaşanan kaçırma olayı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaçırma olayına karışan kişiler Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurban satış alanında kavgayı polis güçlükle ayırdı
Kurban satış alanında kavgayı polis güçlükle ayırdı
Bartın sapığı, şehir şehir dolaşarak saldırmış
Bartın sapığı, şehir şehir dolaşarak saldırmış
Konya'da motorsiklet faciası; 2 genç can verdi
Konya'da motorsiklet faciası; 2 genç can verdi
AK Parti Van ekibi kaza geçirdi, 4 ölü 13 yaralı var
AK Parti Van ekibi kaza geçirdi, 4 ölü 13 yaralı var
Arkadan çarptı, arabasını bırakıp kaçtı
Arkadan çarptı, arabasını bırakıp kaçtı
Kadın teröristler PKK'lı Sapık Abbas'ı anlattı
Kadın teröristler PKK'lı Sapık Abbas'ı anlattı
Aç kalan çocuk kedi köpek eti yedi, enfeksiyon kaptı
Aç kalan çocuk kedi köpek eti yedi, enfeksiyon kaptı
Sokakta oynayan çocuklara pompalı tüfekle saldırdı, 1 ölü 8 yaralı var
Sokakta oynayan çocuklara pompalı tüfekle saldırdı, 1 ölü 8 yaralı var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim