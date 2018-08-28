Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
91296
ALTIN
241.728
DOLAR
6.2041
STERLİN
7.9994
EURO
7.2557
Fenerbahçe Kulübü'nden açıklama 
Fenerbahçe Kulübü'nden açıklama 
Galatasaray 6- Aytemiz Alanyaspor 0
Galatasaray 6- Aytemiz Alanyaspor 0
Fenerbahçe'den transfer bombası
Fenerbahçe'den transfer bombası
Başakşehir 3- Akhisaspor 1
Başakşehir 3- Akhisaspor 1
Cocu: İyi skor için savaşımızı sürdüreceğiz
Cocu: İyi skor için savaşımızı...

Park magandasını mahkeme serbest bıraktı: İlla ölmesi mi lazım?

Parkta oynayan çocuklara tüfekle atey açan ve bir çocuğu yaralayan maganda serbest bırakılırken, yaralı çocuk sırtında mermi ile yaşamaya başladı. 

Park magandasını mahkeme serbest bıraktı: İlla ölmesi mi lazım?

Parkta oynayan çocuklara tüfekle atey açan ve bir çocuğu yaralayan maganda serbest bırakılırken, yaralı çocuk sırtında mermi ile yaşamaya başladı. 

28 Ağustos 2018 Salı 09:54
Park magandasını mahkeme serbest bıraktı: İlla ölmesi mi lazım?

Park magandasını mahkeme serbest bıraktı: İlla ölmesi mi lazım?


Park magandasının yaraldığı çocuk sırtında mermi ile yaşamaya çalışırken, mahkeme zanlıyı serbest bıraktı. İstanbul Pendik’te bir adam “Gürültü yapıyorlar” diye parkta oynayan çocuklara kurşun yağdırdı. Kurşunlardan biri 7 yaşındaki Hiranur’un sırtına saplandı. Şans eseri ölümden dönen Hiranur şu an sırtında mermi ile yaşıyor. Çocuğu vuran adam ise serbest bırakıldı!


İstanbul Pendik'te, Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir sitenin parkında bayramın birinci gününde yaşanan olay şöyle meydana geldi. Demircan Ailesi'nin 7 yaşındaki kızları Hiranur arkadaşlarıyla birlikte öğle saatlerinde oturdukları sitenin çocuk parkında oyun oynuyordu. Sitenin hemen karşısında bulunan binada oturan B.B çocukları 'gürültü yapmayın' diyerek uyardı.

KURŞUN KEMİĞİ KIRDI, CİĞERE 2 CM KALA DURDU

Çocukların parkta oyun oynamaya devam etmesi üzerine iddiaya göre B.B oturduğu dairenin camından silahla havaya ateş etti. Silah sesi üzerine parktaki çocuklar sağa sola kaçmaya başladı. Hiranur da eve gitti. Hiranur'un annesine sırtının ağrıdığını söylemesi üzerine anne Serenay Demircan kızının vücudunu kontrol etti. Sırtındaki kanı fark eden anne küçük kızını komşularıyla hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede merminin kemiği delip küçük kızın ciğerine 2 santim kala durduğu anlaşıldı.

MERMİ HÂLÂ HİRA'NIN SIRTINDA

Yapılan müdahaleyle hayati tehlikeyi atlatan küçük kız, plastik cerrahi servisine sevk edildi. Merminin çıkarılıp çıkarılmayacağına doktorlar karar verecek. Bayram, Demircan Ailesi için kabusa dönerken parktaki çocukların ifadeleri üzerine aile, ateş ettiği iddia edilen B.B'den şikâyetçi oldu. Olay yerine gelen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli B.B'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen B.B. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


"KIZIMIN İLLÂ ÖLMESİ Mİ LAZIM"

Baba Hasan Demircan, "Bayramın 1. günü çocuklar parka inmiş. Biz de kurbanla ilgileniyorduk. Fazla gürültü yapıyor diye camdan çıkıp önce çocuklara bağırıyor, küfür ediyor. Öncesinde de defalarca bu şekilde yapılmış. 3-5 dakika sonra biri çıkıp ateş ediyor. Ateş ettiğini görenler var. Sadece o camda hareket olduğunu gösteren kamera kayıtları var. Çocuğun sırtında mermi var. Ama bu şahıs dışarıda. Çocuğun hayati tehlikesi yokmuş. Ölmesi lazımmış veya komaya girmesi gerekiyormuş içeri alınabilmesi için. Çünkü hayati tehlikesi yok demek ya ölmesi lazım veya ölümle pençeleşmesi lazım. Biz burdan onu anladık" diye konuştu.

"SIRTIMA DOKUNDUM, ELİMDE KAN GÖRDÜM"

Hira Nur ise o anları şöyle anlattı:

"Biz parkta oynuyorduk. Arkadaşlarımla paten kayıyorduk. Sonra bize 'Ses çıkarmayın' diye bağırdı. Ardından da silah sesi duyduk. Sırtımda bir acı hissettim. Elimle dokunduğumda elimde kan gördüm. Hemen annemin yanına koştum. Sonra beni hemen hastaneye götürdüler."

Anne Serenay Demircan ise "Kızım yanıma geldi. Sırtında delik vardı, kan akıyordu. Çok korktuk. Ambulansı beklemeden hastaneye götürdük. Bizi hem kızımın vurulması hem de o şahsın dışarıda dolaşması çok üzdü" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversiteli öğrenci yolda gasp dehşeti yaşadı
Üniversiteli öğrenci yolda gasp dehşeti yaşadı
Antalya'da vahşi infaz; Doktor anne ve oğlu katledildi
Antalya'da vahşi infaz; Doktor anne ve oğlu katledildi
Otobüs yolcularını bırakıp kaçtı
Otobüs yolcularını bırakıp kaçtı
Siirt'te yüksek gerilim hattı koptu! Yaralılar var
Siirt'te yüksek gerilim hattı koptu! Yaralılar var
Samsun'da 100 kişi sopalarla birbirine girdi 
Samsun'da 100 kişi sopalarla birbirine girdi 
PKK'lı katillere yardım eden başmanlar tutuklandı
PKK'lı katillere yardım eden başmanlar tutuklandı
Kurban satış alanında kavgayı polis güçlükle ayırdı
Kurban satış alanında kavgayı polis güçlükle ayırdı
Para alacağı olan kişiyi döve döve kaçırdılar
Para alacağı olan kişiyi döve döve kaçırdılar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim