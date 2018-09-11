Parkta tacizciyi halk linç etmek istedi

Henüz 8 yaşındaki kız çocuğunu tacize yeltenen yabancı uyruklu bir kişiyi çevrede bulunan vatandaşlar linç etmek istedi.

Batman'da 8 yaşındaki kız çocuğunu parkta taciz ettiği iddia edilen Afgan uyruklu bir kişi, vatandaşlar tarafından darp edildi. Şüpheliyi vatandaşın elinden polis kurtardı.



Habertürk Gazetesi'nden Bulut Kutlu'nun haberine göre olay, Batman Adalet Caddesi'nde bulunan bir parkta yaşandı. İddiaya göre, 29 yaşındaki Afgan uyruklu N.G., parkta oyun oynayan 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz edip parktan götürmeye çalıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, şüpheli kişiye tepki gösterince ortalık bir anda karıştı. Afgan uyruklu N.G., vatandaşlar tarafından darp edilip linç edilmek üzereyken polis tarafından kurtarıldı. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şüpheli, tedavi altına alındı. Öte yandan taciz iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.