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12 Nisan 2017 Çarşamba 10:12

Patlama terör saldırısı çıktı

 Diyarbakır’daki patlamanın terör saldırısı olduğu açıklandı

Patlama terör saldırısı çıktı
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Patlama terör saldırısı çıktı
    Diyarbakır’daki patlamanın terör saldırısı olduğu açıklandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Diyarbakır'da 3 kişinin şehit olduğu patlamanın aslında bir terör saldırısı olduğunu açıkladı. Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre; teröristler Emniyet yerleşkesinin altına tünel kazıp patlayıcı yerleştirmiş.
   Öte yandan Diyarbakır'daki saldırı sonrası yürütülen soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.Dün sabah saatlerinde Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Emek ile Hatboyu caddeleri arasında, içerisinde Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinin bulunduğu Emniyet Müdürlüğü ek yerleşkesinde bir patlama meydana gelmiş, patlama sonucu Yunus Elaltunterin ve Cengiz Tekin adlı sivil memurlar ile Burhan Mercan isimli polis meruru şehit olmuştu.  
   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayla ilgili yaptığı ilk değerlendirmede “Dışarıdan müdahale yok. Tamir sırasında araçtan kaynaklanan patlama oldu” demişti. Ancak enkazın kaldırılmasının ardından olayın aslında bir terör saldırısı olduğu anlaşıldı.Habertürk TV canlı yayınında konuşan Bakan Soylu “Bir terör saldırısı olduğu ortaya çıktı. Dışardan açılan bir tünelle yapıldı. Yerin altına tünel açıp patlayıcı koymuşlar” dedi.Öte yandan Diyarbakır’daki saldırı sonrası yürütülen soruşturmada 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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DiyarbakırPatlamaTerör Saldırısı
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