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Peçeli 3 kadın, 2 çocukla kuyumcu soydu

Afyon'un Şuhut ilçe merkezinde, yüzleri peçeli 3 kadın 2’si çocuk 5 kişi girdikleri kuyumcudan 35 bin lira değerinde küpeleri çalarak olay yerinden kaçtığı belirtildi...

Peçeli 3 kadın, 2 çocukla kuyumcu soydu

Afyon'un Şuhut ilçe merkezinde, yüzleri peçeli 3 kadın 2’si çocuk 5 kişi girdikleri kuyumcudan 35 bin lira değerinde küpeleri çalarak olay yerinden kaçtığı belirtildi...

30 Mayıs 2019 Perşembe 06:52
Peçeli 3 kadın, 2 çocukla kuyumcu soydu

Peçeli 3 kadın, 2 çocukla kuyumcu soydu

Yüzlerinde peçeleri ile geldikleri kuyumcuyu soyan 3 kadın Afyon polisini harekete geçirdi. Kuyumcudan çalınan altınlarla ilgili bir kişi yakalandı. Afyon Şuhut ilçesinde meydana gelen olayın ardından çok sayıda araçta arama yapılmıştı.

Şuhut ilçe merkezindeki kuyumcuya alışveriş yapmaya gelen 3 peçeli bayanın, kuyumcu sahibi Yalçın Yener’i oyalayarak el çabukluğuyla 35 bin lira değerinde olan küpeleri çalarak olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Kuyumcu Yalçın Yener, iş yerinden ayrılan hırsızların tezgahta bulunan 35 bin lira değerindeki küpeleri çaldığını fark edince Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarının ardından araçla yakalanan M.P. isimli şüpheli şahıs Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin gelmesiyle detaylı inceleme başlatılan şüphelinin aracından çıkan şalgam, para ve diğer malzemeler ise görenleri hayrete düşürdü.

Olay yeri inceleme ekipleri şüpheli M.P.’nin aracında detaylı arama yaptı. İHA'nın haberine göre; şüpheli M.P.’nin sorgusu devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
AfyonŞuhutKuyumcu
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