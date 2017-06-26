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26 Haziran 2017 Pazartesi 08:12

Pendik'te cami cemaatine bıçaklı saldırı, 3 yaralı var

İstanbul Pendik'te bir camide bıçakla 3 kişiyi yaralayan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirtiliyor

Pendik'te cami cemaatine bıçaklı saldırı, 3 yaralı var
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Pendik'te cami cemaatine bıçaklı saldırı, 3 yaralı var


Pendik'te bir camide 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Ö.B, öğle namazı kılındığı sırada Pendik Esenyalı Merkez Camisi'ne girerek 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ö.B'yi gözaltına aldı. Yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Şüphelinin ailesi tarafından, tedavi ettirilmesi için başvuru yapıldığı öğrenildi.
 
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