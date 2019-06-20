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Pitbull köpeğe kedi parçalatan hayvan sever

Sahibi olduğu pitbull cinsi köpeğe bir sokak kedisini parçalatan iki kişi yakalandı. Zanlılar kendilerini 'Biz hayvan severiz' diyerek savundu..

Pitbull köpeğe kedi parçalatan hayvan sever

Sahibi olduğu pitbull cinsi köpeğe bir sokak kedisini parçalatan iki kişi yakalandı. Zanlılar kendilerini 'Biz hayvan severiz' diyerek savundu..

20 Haziran 2019 Perşembe 06:03
Pitbull köpeğe kedi parçalatan hayvan sever

Pitbull köpeğe kedi parçalatan hayvan sever


Hayvanlara vahşette sınır tanımayan iki kişi, cep telefonu görüntülerinden yakayı ele verdi. Zanlılar kendini akıllara durgunluk veren sözmlerle savundu. Adana’da pitbull cinsi köpeğine sokak kedisini parçalatan 19 yaşındaki kişi ve yanından bulunan bir arkadaşı gözaltına alındı. Gözaltına alınan genç kendisini, ”Ben de bir hayvan severim” diye savundu.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde 19 yaşındaki D.M.S. pitbull cinsi köpeğine sokak kedisini parçalatarak öldürdü. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayın şüphelisi D.M.S. ile yanında bulunan arkadaşı B.F. (20) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından D.M.S. köpeğini kasten saldırtmadığını savundu. D.M.S, ”Ben de bir hayvan severim, fakat köpeği yeni aldığım için kediye saldıran köpeğime müdahalede bulunamadım. Ben de korktum” ifadesini kullandı. Şüpheli daha sonra Denizli Polis Merkezi'ne götürüldü. 

Anahtar Kelimeler:
PitbullKediAdana
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