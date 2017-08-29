PKK, bayram yolunda bombalı tuzak kurdu, 2 sivil şehit

PKK, bayram yolunda bombalı tuzak kurdu, 2 vatandaş can verdi
PKK'lı teröristler bayram için yola çıkan vatandaşların kullandığı güzergahta bombalı saldırı düzenledi. Diyarbakır-Bismil karayolunda askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi. Araçları kullanan 2 vatandaş hayatını kaybetti
Diyarbakır-Batman karayolunda askeri araçların geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamayla yol kenarına devrilen zırhlı araçları kullanan 2 sivil şehit oldu.
HAVA AMBULANSI GÖNDERİLDİ
Patlamanın ardından bölgeye hava ambulansı dahil olmak üzere çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk bilgilere göre patlamada, askeri zırhlı araçları kullanan ve yüklenici firmanın elemanları olduğu belirtilen 2 sivil şehit oldu. Patlamanın etkisiyle patlama noktasında 3 metre derinliğinde çukur oluşurken, saldırı nedeniyle Diyarbakır- Batman karayolu trafiğe kapatıldı.
OLAY YERİNDE İKİNCİ BOMBA DÜZENEĞİ
Patlamanın meydana geldiği yerde incelemler yapan bomba imha uzmanları, 2 sivilin şehit olduğu devrilen araçların 5 metre yakınında ikinci bir patlayıcı düzeneği buldu. Güvenlik güçleri, düzeneğin bulunduğu yere güvenlik şeridi çekerek sivil ve resmi görevlileri oradan uzaklaştırdı. Ardından bomba imha ekipleri, patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı.