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23 Şubat 2017 Perşembe 21:35

PKK çalıntı kamyonetle katliam yapacaktı: Kar altında bulundu

PKK tarafından bombalı saldırılarda kullanılacağı öğrenilen çalıntı araç, Hakkari'de kar altında bulundu

PKK çalıntı kamyonetle katliam yapacaktı: Kar altında bulundu
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PKK çalıntı kamyonetle katliam yapacaktı: Kar altında bulundu

Bahar ayının gelmesi ile birlikte kanlı saldırılara hazırlanan terör örgütü, çalıntı araçlarla bombalı katliamlarda kullanmayı planlıyor.

Hakkari'de, "Çalıntı Araç" ve "Terör Nitelikli İkiz Plaka Eylem İstihbaratı" kayıtlarından arandığı tespit edilen bir kamyonet ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Son Dakika Haberler, Açıklamada, il merkezine bağlı Cevizdibi köyünde, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı ve patlayıcı yüklemek suretiyle eylem yapmak maksadıyla hazırlandığı değerlendirilen bir aracın bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Tespit edilen noktaya yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde bir aracın kar altında gizlenmiş vaziyette olduğu görülmüş, aracın yapılan sorgulamasında 'Çalıntı Araç' ve 'Terör Nitelikli İkiz Plaka Eylem İstihbaratı' kayıtlarından arandığı tespit edilmiştir. Olay yerine patlayıcı madde imha timi ve bomba arama köpeği sevk edilmiş, aracın araması yapılmış, herhangi bir unsura rastlanılmamıştır. Bahse konu araç muhafaza altına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."
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