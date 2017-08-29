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PKK'lı katiller ağaca bağlayarak kurşuna dizdi

PKK'lı katillerin vahşi cinayeti vatandaşların sert tepkisine neden oldu. Ağaca bağlayarak kurşuna dizilen Ramazan Mula'nın cenazesi toprağa verildi.

PKK'lı katiller ağaca bağlayarak kurşuna dizdi

PKK'lı katillerin vahşi cinayeti vatandaşların sert tepkisine neden oldu. Ağaca bağlayarak kurşuna dizilen Ramazan Mula'nın cenazesi toprağa verildi.

29 Ağustos 2017 Salı 11:18
PKK'lı katiller ağaca bağlayarak kurşuna dizdi

PKK'lı katiller ağaca bağlayarak kurşuna dizdi

Mübarek Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, PKK'lı teröristlerin işlediği vahşi cinayet, Lice'de vatandaşların dehşete düşürdü. Batılı ülkelerin kucağında şımaran PKK'lı teröristler Türkiye'de kaybettikleri taban desteğinin intikamını vahşi cinayetler işleyerek geri almaya çalışıyor. Sırf kardeşi bekçilik yaptığı için öldürülen Ramazan Mula'nın cenazesi toprağa verildi. Ağaca bağlayarak üzerine kurşun yağdırılan Ramazan Mula'nın, Diyarbakır'dan Lice'ye gelişi sırasında kullandığı aracın da kardeşine ait olduğu öğrenildi. Polis, PKK'lı teröristlere aracın plakasının Diyarbakır'dan yola çıkmadan önce telefonla verilmiş olabileceği üzerinde duruyor.

ARACINI ATEŞE VERDİLER

Diyarbakır'da teröristlerin, aracını ateşe verdikten sonra ağaca bağlayarak öldürdükleri Ramazan Mula'nın, merkez Yenişehir İlçesi'nde görevli bir bekçinin kardeşi olduğu öğrenildi.
 Lice İlçesi'ne bağlı Saydamlı Mahallesi Dokuzkat Mezrası'nda yol keserek araçlarda kimlik kontrolü yapan PKK'lı teröristler, Ramazan Mula'nın kullandığı otomobili durdurdu. Araçtan indirilen Mula'yı yola yakın bir yerde ağaca bağlayan PKK'lılar, ateş açarak öldürdükten sonra otomobili ateşe verdi.

Yoldan geçen sürücüler, yanmış aracı görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Mula'nın cesedi otopsi için Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Lice'de yapılan ön otopsinin ardından Mula'nın cesedi, Yenişehir İlçesi'ndeki Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Güvenlik güçleri, Mula'yı öldüren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon başlattı.

KARDEŞİ BEKÇİLİK YAPIYORDU

Bu arada PKK'lıların ağaca bağlayarak öldürdükleri Ramazan Mula'nın kardeşinin merkez Yenişehir İlçesi'nde bekçi olarak görev yaptığı, otomobilin de bekçi kardeşine ait olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
PKKDiyarbakırLice
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