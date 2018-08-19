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PKK'lı katillere yardım eden başmanlar tutuklandı

Adıyaman'da 4 askerimizin şehit edildiği saldırı sırasında PKK'lı teröristlere yardım eden DBP ve HDP'li belediye başkanları tutuklandı.

PKK'lı katillere yardım eden başmanlar tutuklandı

Adıyaman'da 4 askerimizin şehit edildiği saldırı sırasında PKK'lı teröristlere yardım eden DBP ve HDP'li belediye başkanları tutuklandı.

19 Ağustos 2018 Pazar 21:45
PKK'lı katillere yardım eden başmanlar tutuklandı

PKK'lı katillere yardım eden başmanlar tutuklandı


Adıyaman'da mermer ocağının yakılması ve devamındaki 4 askerin şehit olduğu terör olaylarında yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alınan DBP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir ve beraberindeki 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı...

Geçtiğimiz gün Kömür beldesine bağlı Kaşköy'de mermer ocağının yakılması ve devamında 4 askerin şehit olduğu terör olayının ardından güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürüyor.

İHA'nın haberine göre, yaşanan terör olaylarıyla ilgili yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DBP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir, Hasan Tunç ve Yiğit T. isimli 4 şahıs gözaltına alınmıştı. DBP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir, Hasan Tunç ve Yiğit T., jandarma karakolunda tamamlanan ifadelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan DBP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir ve Hasan Tunç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken Yiğit T., isimli kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


 

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