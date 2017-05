PKK'lı suikastçi, AK Partili Kürt siyasetçileri hedef almış

Ankara'da PKK'nın sözde özel kuvvetler birimi üyesi olduğu öğrenilen terörist M.Y, aralarında üç Kürt siyasetçinin de bulunduğu bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığındayken yakalandı.

Terör örgütü PKK'nın, Ankara'da AK Parti içinde siyaset yapan bölge milletvekillerini hedef alan suikastler düzenlemek yaptığı plan deşifre oldu. Suikast için Ankara'ya gönderilen terörist yakalandı.Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince tespit edilerek takibe alınan ve PKK'nın sözde özel kuvvetler birimi üyesi olduğu öğrenilen kadın terörist, aralarında üç Kürt siyasetçinin de bulunduğu bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığındayken yakalandı. Kadın terörist ve beraberindekiler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM ekipleri, mart ayı içerisinde Diyarbakır kırsalından Ankara'ya geldikleri belirlenen bölücü terör örgütünün sözde özel kuvvet birimi üyesi biri kadın, iki teröristi takibe aldı.Aralarında,vegibi siyasetçilerin olduğu çeşitli hedefler hakkında keşif ve istihbarat çalışması yaptığı belirlenen teröristlerin, Mehmet Metiner'i bir süre takibe aldığı, bir televizyon programı çıkışında öldürmeyi planlandığı ama kendisine ulaşamayınca vazgeçtikleri belirlendi.Teröristlerin tüm faaliyetleri Ankara polisince anlık olarak takip edildi ve gerekli önlemler alındı. Bir süre sonra polisin takibini fark ederek İstanbul'a kaçan kadın terörist M.Y. (23), Ankara'dan itibaren peşinde olan terörle mücadele ekiplerince 25 Nisan'da gözaltına alındı.Kadın terörist ifadesinde Başkent'te çeşitli suikast ve bombalı saldırılar düzenlemek için örgütün sözde özel kuvvetler komutanlarından Diyarbakır Metropol sorumlusu "Porsipi" kod adlıtarafından gönderildiğini söyledi. M.Y, kendisine burada 2 kalaşnikof ile 2 tabancanın teslim edildiğini ve bunlardan uzun namlulu olanları Elmadağ ilçesi kırsalında bir alana gömdüklerini, tabancaları ise takibi fark edince yol üzerinden attığını ifade etti.M.Y, örgütün yakın zamanda eylemlerde kullanılmak üzere 30 kilogramlık bir bombayı kendisine ulaştıracağı vaadinde bulunduğunu ama bombanın gelmediği bilgisini de verdi.Teröristin gösterdiği yerde kazı yapan polis ekipleri, kalaşnikoflara ulaştı. Yol üzerinden atılan iki tabancanın ise daha önce köylülerce bulunarak Jandarma'ya teslim edildiği öğrenildi.Olayla ilgili gözaltına alınan ve M.Y ile birlikte hareket ettikleri öğrenilen 4 zanlı, emniyetteki sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kadın teröristi eylem amaçlı gönderdiği belirlenen "Porsipi" kod adlı Özçaktu'nun, Kayseri'de 17 Aralık 2016'da Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerlerden 14'ünün şehit olmasına, 55'inin de yaralanmasına neden olan terör saldırısının emrini veren ve Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombayı temin eden terörist olduğu belirlenmişti.