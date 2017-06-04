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04 Haziran 2017 Pazar 07:32

PKK'lı teröristi, üzerinden düşen ilaç kutusu yakalattı

Mardin'de polis ekiplerine saldıran teröristlerden birinin düşürdüğü ilaç kutusu kimliğini de ortaya çıkardı.

PKK'lı teröristi, üzerinden düşen ilaç kutusu yakalattı
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PKK'lı teröristi, üzerinden düşen ilaç kutusu yakalattı


Kızıltepe'de geçtiğimiz ay sonunda polis aracına yönelik saldırının ardından yürütülen araştırmada, ilginç sonuçlara ulaşıldı. Kalleş saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri, kullandığı ilacın kutusunu düşürünce kimliği tesbit edildi. İlaç kutusundan yola çıkan polis ekipleri saldırganı yakalarken çok sayıda silah ve mühimmatı da ele geçirdi. Mardin Kızıltepe’de polis otosuna saldırıda bulunan teröristlerin üzerinden düşen ilaçlardan yola çıkan İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları titiz çalışma sonrası saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yardım ve yataklık yapan M.Ç.’yi tespit edip gözaltına aldı.

Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 30 Mayıs gecesi devriye gezen zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 polis yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirilen teröristlerden birinin ölü ele geçirilmesinin ardından operasyonlar sürüyor. Olay yerinde inceleme yapan Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren teröristlere ait olduğu belirlenen bazı ilaçlar buldu. Araştırmayı derinleştiren İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önce ilaçların alındığı eczaneyi tespit etti. Ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis, ilaçların elektrik çarpması sonucu bir kolu ve bacağı olmayan M.Ç. tarafından alındığını tespit etti.

CEPHANELİK ÇIKTI

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan M.Ç.’nin, Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesinde teröristlerin evine geldiğini, yemek yediğini ve onlara ilaç aldığını anlattığı öğrenildi.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre M.Ç.’nin evinde ve evin çevresinde yapılan aramada 3 adet Kalaşnikof silah, 1 adet M-16 marka silah, yaklaşık 1 kilogram plastik patlayıcı, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 el bombası, 20 şarjör, 400 fişek, 5 hücum yeleği, plaka basmada kullanılan rakam ve harf grupları ele geçirildi. Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada M.Ç.’nin yanı sıra 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin de kimliklerinin tespit edildiği öğrenildi.
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