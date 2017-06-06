﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Haziran 2017 Salı 01:23

PKK'lı teröristler için tonlarca yiyecek depolanmış

Bingöl'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 sığınakta çok sayıda gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

PKK'lı teröristler için tonlarca yiyecek depolanmış
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş


PKK'lı teröristler için tonlarca yiyecek depolanmış


PKK'lı katiller için mağaralara depolanan tonlarca yiyecek güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Bingöl'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 sığınakta çok sayıda gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve 49'uncu Komando Tugay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında Genç ilçesi Sağgöze köyü kırsalında Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-11 operasyonunun gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda, ortaya çıkarılan biri 5, diğeri 3 odalı 2 sığınakta çok miktarda gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, Genç Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda sığınak ve yaşam malzemelerinin imha edildiği, delil niteliği taşıyan malzemelerin ise Genç İlçe Jandarma Komutanlığınca muhafaza altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

 
PKK yandaşları market bombaladı soygun yaptı
PKK yandaşları market bombaladı soygun yaptı
Made In USA; Sam Amcaları PKK#039;lı katillere gümrük kapısı kurdu
Made In USA; Sam Amcaları PKK'lı katillere gümrük kapısı kurdu
Kars Çemçe#039;de PKK#039;lı teröristler havadan vuruldu
Kars Çemçe'de PKK'lı teröristler havadan vuruldu
Amerika şımarttı, El-Bab#039;a yönelen PKK#039;lıları Türk topçusu vurdu
Amerika şımarttı, El-Bab'a yönelen PKK'lıları Türk topçusu vurdu
PKK#039;lı teröristi, üzerinden düşen ilaç kutusu yakalattı
PKK'lı teröristi, üzerinden düşen ilaç kutusu yakalattı
Minibüslü katliam girişimi; Londra diken üstünde
Minibüslü katliam girişimi; Londra diken üstünde
Kahramlanların son fotoğrafı; Şehitler bir arada
Kahramlanların son fotoğrafı; Şehitler bir arada
Amerika#039;nın PKK#039;ya verdiği silahlar: Teröristler bu silahları kullanacak
Amerika'nın PKK'ya verdiği silahlar: Teröristler bu silahları kullanacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk otübüsü Talas'ı savaş alanına çevirdi Halk otübüsü Talas'ı savaş alanına çevirdi
Üniversite'de cinsel şantaj skandalı; Genç kıza ahlaksız teklif Üniversite'de cinsel şantaj skandalı; Genç...
Konyalı doktor, Şemdinli'de vahşice katledildi Konyalı doktor, Şemdinli'de vahşice katledildi
Babasını bile dolandırdı: PTT çalışanından büyük vurgun Babasını bile dolandırdı: PTT çalışanından...
Sahurda maganda dehşeti: Bayıltana kadar dövdü, yol ortasına atıp kaçtı Sahurda maganda dehşeti: Bayıltana kadar dövdü,...
PKK yandaşları market bombaladı soygun yaptı PKK yandaşları market bombaladı soygun yaptı
Yukarı Çık

Halk otübüsü Talas'ı savaş alanına...
Kayseri'nin merkez Talas İlçesinde freni boşaldığı belirtilen halk otobüsü, 5 araca çarparak durabildi....

Haberi Oku