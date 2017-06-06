PKK'lı teröristler için tonlarca yiyecek depolanmış

PKK'lı katiller için mağaralara depolanan tonlarca yiyecek güvenlik güçleri tarafından imha edildi.Bingöl'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 sığınakta çok sayıda gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve 49'uncu Komando Tugay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında Genç ilçesi Sağgöze köyü kırsalında Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-11 operasyonunun gerçekleştirildiği belirtildi.Operasyonda, ortaya çıkarılan biri 5, diğeri 3 odalı 2 sığınakta çok miktarda gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, Genç Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda sığınak ve yaşam malzemelerinin imha edildiği, delil niteliği taşıyan malzemelerin ise Genç İlçe Jandarma Komutanlığınca muhafaza altına alındığı ifade edildi.Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.