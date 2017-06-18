PKK'lı teröristler Tunceli'de öğretmen kaçırdı

ÖĞRETMENE AİT ARAÇ SİLAHLA TARANDI

Tunceli Pülümür Karayolu'nda bir öğretmen kaçırıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyünde öğretmenlik yapan kişiye ait aracın önce kurşunlandığı, ardından da yakılarak kullanılamaz hale getirildiği öğrenildi.tarafından yapılan açıklamada öğretmenin akibetinin henüz belli olmadığı bilgisi yer aldı. Kaçırılan öğretmenin kimliği henüz açıklanmazken görev yaptığı yerle ilgili de çelişkili bilgiler var.Tunceli-Pülümür karayolunda, bir öğretmene ait araç silahla tarandıktan sonra ateşe verildi. Kendisinden haber alınamayan öğretmenin Şanlıurfa'da oturan anne ve babası Tunceli'ye geldi.Jandarmayı arayan ve Tunceli -Pülümür karayolunun 46'ıncı kilometresinde bir aracın yandığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından, araç üzerinde yapılan incelemede, kontak anahtarının üzerinde olduğu, araç üzerinde çok sayıda mermi deliği olduğu, çevresinde ve içerisinde herhangi bir kan izinin olmadığı tespit edildi.Güvenlik birimleri, araç plakası ile yapılan araştırmada, aracın Şanlıurfa Siverek İlçesi'nde görevli bir öğretmene ait olduğunu ortaya çıkardı. Öğretmenin akibeti henüz bilinmezken, anne ve babası bilgi almak için Şanlıurfa'dan Tunceli'ye geldi.Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:"16 Haziran 2017 günü saat 17.00 sıralarında 156 Jandarma hattına yapılan ihbarda Tunceli-Pülümür karayolu 46'ncı kilametresinde bir aracın yandığı, araç içerisinde herhangi bir kişinin olmadığı şeklinde bilgiler iletilmiştir. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan incelemelerde yanan Renault marka aracın, Şanlıurfa-Siverek İlçesi'nde öğretmenlik yapan bir kişiye ait olduğu tespit edilmiştir. Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilmiş, itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla araçtaki yangın söndürülmüş, yapılan ilk incelemelerde araç sürücüsünün olay yerinde olmadığı, aracın anahtarının üzerinde olduğu ve aracın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği anlaşılmıştır. Araç Pülümür İlçesi'ne çekilerek yapılan inceleme neticesinde, araç üzerinde çok sayıda mermi deliğinin olduğu, araç içerisinde ve çevresinde herhangi bir kan izinin olmadığı tespit edilmiştir. Kayıp olan araç sürücüsünün bulunması için bölgeye İHA ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler gönderilmiştir. Bölgede arama faaliyetleri devam etmektedir."