Teröristler uzun bir aradan sonra ilk kez yol keserek araç yaktı. Van Çaldıran ilçesinde meydana gelen saldırının ardından bölgede operasyon düzenlendi..

PKK'lı teröristler yol kesti, araç yaktı

Terör örgütü PKK, Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki karayolu trafiğe kapattıBir grup PKK'lı terörist, Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Tendürek bölgesinde karayolunu kapattı.Edinilen bilgiye göre teröristler, aralarında TIR'ların da bulunduğu 20 aracı ateşe verdi. Olayın haber alınması üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı. Teröristlerin kaçmasından sonra bölgeye Özel Harekat polisleri Doğubayazıt- Çaldıran yol ayrımında güvenlik noktası oluşturarak taşıt trafiğini durdurdu. Doğubayazıt 1.Mekanize Piyade Tugayı´ndan kalkan çok sayıda helikopter, Tendürek Dağında terörist avı başlattı.