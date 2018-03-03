PKK'lı teröristlere NATO istihkam subayları yardım etmiş



Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar Afrin şehir merkezine yaklaştıkça yoğunlaşırken, örgütün emperyalist devletlerle kirli ilişkiler yumağı da ortalığa saçıldı. Çatışmalar sırasında öldürülen NATO üyesi bir ülke vatandaşı subayın istihkam sınıfından olduğu iddia edildi. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hakkı Caşın ise yaptığı açıklamada, batılı ülke ordusunda görevli askerlerin Raco yakınlarındaki son çatışmalarda öldürüldüğünü söyledi.

VİETNAM SAVAŞINDA KULLANILAN TÜNELLER TAKLİT EDİLMİŞ



Amerikan ordusunun Vietnam işgal girişimi sırasında, direnişçilerin ördüğü tünel sistemi, Afrin'de aynen kopyalanmış. 1955 yılında başlayan ve 20 yıl devam eden savaş sırasında Amerikalı işgalcilere kök söktüren Vietnamlı direnişçiler ülkelerini savunmak için canlarını ortaya koyarken, bu kez Amerikalı Coni'ler, aynı tünelleri işgal etmek için piyon olarak kullandığı PKK'lı katiller için inşaa etti. Vietnam Halk Kurtuluş Cephesi NLF öncülüğünde 20 yıl boyunca Amerikan işgaline karşı sergilenen direnişte, cephe hatlarını birbirine bağlayan yüzlerce KM uzunluğundaki tüneller ve patika yollar etkili olmuştu. Amerika'nın Vietnam'ı işgal planı direniş karşısında ağır bir yenilgiye dönmüş, 52 bin askerini kaybeden Pentagon, arkasına bile bakmadan çareyi kaçmakta bulmuştu. Vietnam'ı kan gölüne çeviren Amerikan askerleri 13 milyon insanı katletmişti.

BETON FRANSIZ LA FARGE'DEN

Halep yakınlarında kurulu Fransız beton üreticisi şirket La Farge tesislerinden değişik yollarla Afrin kırsalına taşınan binlerce ton hazır beton ile örülen tünellerde yer yer kalınlığın 90 CM'yi bulduğu gözlendi. Türkiye sınır hattı boyunca örgütün 5 yıl süreyle tünel kazma ve beton dökme için kullandığı inşaat faaliyetinin ise 3 Mart 2016 tarihinde tamamlandığı (Çetiner Çetin'in HaberTürk kanalında verdiği bilgi) ortaya çıktı. Binlerce ton demir çeliğin ise baraj inşaatlarında kullanılan cinsten olduğu ifade ediliyor.

RACO PKK'NIN UYUŞTURUCU MERKEZİYDİ

Terör örgütü PKK'nın Raco'yu, Lice'den sonra sentetik uyuşturucu üretiminde kullandığı en önemli merkezlerden biri haline getirdiği ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre, son yıllarda Diyarbakır Lice kırsalında esrar, Hakkari, Van ve Şırnak çevresinde eroin üretiminde kullandığı yüzlerce merkezi kaybeden terör örgütü, bu tür faaliyetlerin büyük bölümünü Afrin ve çevresindeki irili ufaklı köylere kaydırdığı biliniyor. Suriye'deki iç kargaşadan yararlanan örgüt Arap ülkeleri için uyarıcı ve cinsel güç artırıcı Captagon benzeri uyuşturucular üretirken, Ab ülkeleri için eroin ve esrar gibi uyuşturucu türlerine ağırlık vermişti. Örgütün Afrin'den yıllık 600 milyon dolarlık uyuşturucu pazarını kontrol ettiği bildiriliyor.

BABÜROĞLU'NDAN RACO DEĞERLENDİRMESİ

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı'ndaki ilerleyişi sürüyor. Harekatın 43. gününde Raco'da büyük ölçüde kontrol sağlandı, tuzaklanan patlayıcıların temizlenmesine geçildi. Raco beldesi Afrin Harekatı'nda kritik öneme sahip. Afrin kent merkezine giden yol üzerinde bulunan belde 2012'den bu yana terör örgütü PYD/ PKK'nın elinde bulunuyor. TSK ve ÖSO güçleri, Cinderesi'ni de temizledikten sonra 2 koldan Afrin'e ilerleyecek. Emekli Tümgeneral Naim Babüroğlu, Raco operasyonunu değerlendirdi. Habertürk TV'ye konuşan Babüroğlu önemli açıklamalarda bulundu, teröristlerin sıklıkla kullandığı tünellere dikkat çekti.

"TSK'YI SINIRLAYAN 2 ŞEY VAR"

Babüroğlu, "Raco küçük bir belde durumunda. Önce sivillerin tahliyesi vardı. Siviller tahliye edilince operasyon kolaylaştı. Sivillere zarar vermemek ilkesi esas alınıyor. Cinderes'e de böyle bir operasyon söz konusu. Cinderes de alındıktan sonra TSK ve ÖSO 2 koldan Afrin kent merkezine ilerleyecektir. TSK'yı sınırlayan 2 şey var; sivillere zarar vermemek ve mümkün oldukça az zayiat vermek" dedi.

TSK'YI SINIRLAYAN 2 ŞEY VAR

Babüroğlu, "Raco küçük bir belde durumunda. Önce sivillerin tahliyesi vardı. Siviller tahliye edilince operasyon kolaylaştı. Sivillere zarar vermemek ilkesi esas alınıyor. Cinderes'e de böyle bir operasyon söz konusu. Cinderes de alındıktan sonra TSK ve ÖSO 2 koldan Afrin kent merkezine ilerleyecektir. TSK'yı sınırlayan 2 şey var; sivillere zarar vermemek ve mümkün oldukça az zayiat vermek" dedi.

TÜNEL DUVARLARININ KALINLIĞI NEDEN 80 DEĞİL DE 90 SANTİMETRE BİLİYOR MUSUNUZ?

Suriye ve Irak'taki evlerin teröristler için avantaj olduğunu dile getiren Babüroğlu, "Suriye ve Irak gibi coğrafyada evlerin yapım şekli geniş avlulu ve kalın duvarlardan oluşur. Son katı beton olan ve çatısı olmayan evlerden oluşur. Bu ev modelleri teröristlere avantaj sağlar. Çukur kazmak, saklanmak açısından uygun evler. Sokaklar dar ve evler çok yakın, tünellerle bağlantı kurmak çok kolay. Muhtemelen tünellerle bağlantı kurmuşlardır. Terör örgütü 2012 yılından beri Raco'yu elinde bulunduruyor. 5 yıldır tüm hazırlıkları yaptılar.Bazı devletlerin desteği ile direnç noktaları oluşturdular. Tüneller yapıldı. Bu tünellerde silahların koyulacağı yerlere kadar bellidir. Bu tarz tüneller kurumsal ordulara sahip ülkelerin eğitimli askerleri tarafından yapılabilir. Tünel duvarlarının 90 santimetreden oluştuğu söyleniyor. Neden 80 santimetre değil de 90 santimetre biliyor musunuz? Bu tünelleri yapan kişiler TSK'nın silahlarının etkisini düşünerek bu duvarın 90 santimetre kalınlığında olmasına karar verdiler." ifadelerini kullandı.