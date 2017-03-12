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12 Mart 2017 Pazar 21:57

PKK, Münbiç'te devlet kuruyor; Ankara, Rusya - ABD sessiz

Teröristlerin ABD ve Rusya gözetiminde cirit attığı Suriye'nin Münbiç bölgesinde Esed, ABD ve Rusya'nın korumaya aldığı PYD/PKK, geçici yönetimle korsan devletcik peşinde.

PKK, Münbiç'te devlet kuruyor; Ankara, Rusya - ABD sessiz
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PKK, Münbiç'te devlet kuruyor; Rusya - ABD sessiz

Terör örgütü PKK, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında girmek istediği Münbiç'te yönetim kurduğunu duyurdu. Teröristlerin ABD ve Rusya gözetiminde cirit attığı Suriye'nin Münbiç bölgesinde Esed, ABD ve Rusya'nın korumaya aldığı PYD/PKK, geçici yönetimle korsan devletcik peşinde.

SİVİL YÖNETİM KURMUŞLAR

Terör örgütü PYD/ PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ilçesinin idaresini üstleneceğini iddia ettiği bir sözde "sivil yönetim" kurdu.

Münbiç'teki gelişmeler ilk olarak, Suriye-Türkiye sınırındaki Kobani (Ayn el-Arab) ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'nın sözde sorumlusu Ewwas Eli'nin, Rus basınına yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

Eli, Münbiç'te örgütün "özerk yönetim kuracağı"nı açıkladı.

Ardından, terör örgütünün paravan kuruluşlarından Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından Münbiç'te tertiplenen organizasyonda, günlük hizmetleri sağlayıp yönetimi üstleneceği iddiasıyla sözde sivil yönetim kurulduğu ilan edildi. Açıklama, örgütün sosyal medya hesaplarından yazılı olarak yapıldı.

Türkiye'ye yönelik karalayıcı konuşmaların yapıldığı toplantıda, ABD’ye teşekkür edildi.
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