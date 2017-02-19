PKK'nın kanlı planı: Amerikan malı patlayıcıyla katliam

PETN BAZALARIN ARASINDAN ÇIKTI

İSTANBUL'U KANA BULAYACAKLARDI

PKK'lı teröristlerin İstanbul'da planladığı kanlı eylem planı Diyarbakır'da bozuldu. Örgütün Amerikan malı RDX ve C4 gibi patlayıcılardan daha güçlü PETN adlı güçlendirilmiş patlayıcılar kullanmaya çalıştığı belirlendi. Bir mobilya atölyesinde ele geçirilen PETN'lerle en az 20 bombalı araç hazırlanabileceği iddia ediliyor. Örgütün Amerikalı askerlerle Suriye'de düzenlediği kanlı ortaklık sayesinde elde ettiği patlayıcılar Türkiye'de ilk kez ele geçirildi. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ta düzenlenen kanlı saldırı sırasında PETN kullanıldığı belirlenmişti.Diyarbakır'da bir mobilya atölyesinde kaçakçılık yapıldığı ihbarını alan polisler, düzenlenen operasyonda terör örgütünün İstanbul'da eylem yapmak için kullanmayı planladığı PETN isimli patlayıcılara ulaştı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Organize Suçlar Şubesi ekipleri, mobilya atölyesine yaptığı baskında RDX ve C4 tipi patlayıcıdan daha güçlü PETN tipi patlayıcı ele geçirdi. Patlayıcıların İstanbul'a götürülüp 20 bombalı araç hazırlanacağı iddia edildi. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Organize Suçlar Şubesi ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda 80 kilo PETN tipi patlayıcı ele geçirildi. Kaçakçılık ve organize suçlar şube müdürlüğüne mobilya atölyesinden bir kamyona kaçakçılık ile ilgili malzemelerin yüklendiği bilgisi gitti. İhbar üzerine ekipler, arama kararıyla mobilya atölyesine gitti. Kamyonda arama yapan ekipler, bazalar arasına gizlenmiş patlaycı madde buldu. Olayın terör bağlantısı nedeniyle olay yerine terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.Mobilya atölyesinde ve kamyonda yapılan aramada RDX ve C4 tipi patlayıcıdan daha güçlü 40 adet baza içerisine sarılmış vaziyette, 89 adet 80 kilogram PETN tipi patlayıcı, 4 adet el bombası, 6 adet el yapımı elektrikli patlatma kapsülü, 2 adet alıcısı ve vericisi bulunan anahtar sistemi, 1 metre uzunluğunda infilaklı fitil 2 adet pil ele geçirildi. Polis olayla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına aldı.Emniyet müdürlüğüne götürülüp sorgulanan kişilerin verdiği bilgi üzerine ele geçirilen patlayıcıların İstanbul'a götürüleceği belirtildi. Patlayıcılarda İstanbul'da bombalı yüklü 20 araç hazırlanacağı kaydedildi. Polisin olayla ilgili soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.