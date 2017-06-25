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25 Haziran 2017 Pazar 00:29

PKK'nın Karadeniz sığınakları Giresun'da bulundu

PKK'lı teröristlerin kanlı saldırılar düzenlediği Giresun bölgesinde sığınakları bulundu.

PKK'nın Karadeniz sığınakları Giresun'da bulundu
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PKK'nın Karadeniz sığınakları Giresun'da bulundu



PKK'lı teröristlerin kanlı saldırılar düzenlediği Giresun bölgesinde sığınakları bulundu.

Giresun'un Güce ilçesinde terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda bölücü terör örgütüne ait sığınakta gıda maddesi ile yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Giresun'un Güce ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda, bölücü örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve geçici köy korucularınca Beyyurdu Yaylası'nda sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında, bir mağaranın terör örgütü mensuplarında sığınak olarak kullanıldığı belirlendi. Mağarada yapılan aramalarda bir miktar gıda maddesi ile yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Mağara kullanılmaz hale getirilirken, güvenlik güçleri tarafından bölgede arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.
 
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