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07 Şubat 2017 Salı 08:18

PKK'nın katliam planı hafıza kartlarından çıktı

PKK'lı teröristlerin kırsal kesimden İstanbul'a gönderdiği eylem planları yapılan bir operaspyonda hafıza kartı içinden çıktı.

PKK'nın katliam planı hafıza kartlarından çıktı
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PKK'nın katliam planı hafıza kartlarından çıktı

Son dakika haberleri, Terör örgütü PKK'nın kırsaldan İstanbul'a gönderdiği eylem planları ile yakalandı.
İstanbul’da, eylem için kırsaldan geldiği belirtilen PKK’lı bir terörist gözaltına alındı. Teröristin üzerinden çıkan hafıza kartında örgütün İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığı eylem raporları ele geçirildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri 2 Şubat’ta terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması olan DGH üyesi C.M.’yi gözaltına aldı. Kırsal alandan geldiği tespit edilen C.M.’nin üzerinden hafıza kartı çıktı.

Polis, şifreli olarak korunan kartı uzun bir uğraş sonrası açtı. İncelenen kartta PKK’nın İstanbul’da düzenleyeceği eylemler ile ilgili rapor yazıldığı tespit edildi. Rapor içerisinde eylemi gerçekleştirecek kişiler ve malzemelerin de not edildiği belirlendi.

İncelemelerin ardından rapor deşifre edilerek ikinci operasyon gerçekleştirildi. Sancaktepe, Ümraniye ve Maltepe’de 9 ayrı adrese yapılan baskınlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
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