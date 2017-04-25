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25 Nisan 2017 Salı 23:20

PKK'nın Sincar bölge sorumlusu Metina'da öldürüldü

Son bir hafta içerisinde Türk Hava Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a düzenlediği hava operasyonlarında terör örgütü üst düzey yönetiminin ağır kayıplar verdiği ortaya çıktı.

PKK'nın Sincar bölge sorumlusu Metina'da öldürüldü
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PKK'nın Sincar bölge sorumlusu Metina'da öldürüldü

PKK'ya yönelik son hava operasyonlarında ilk istihbarat bilgilerine göre, örgütün Sincar sorumlusu, kardeşi ve oğlu öldürüldü. Sincar ve Metina'ya yönelik operasyonlara ABD ilk kez tepki göstermişti.

Terör örgütü PKK’nın sözde Sincar sorumlusu Sait Tanıt, oğlu ve kardeşiyle birlikte Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde öldürüldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla, 22 Nisan 2017 tarihinde Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenilirken, bunlardan birinin PKK’nın sözde Sincar sorumlusu Bedran Gundike Ramo kod adlı Sait Tanıt, diğer ikisinin ise Tanıt’ın oğlu ve kardeşi olduğu kaydedildi.

MAĞARADA VURULDULAR

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak kırsalında saldırı hazırlığı içinde olan terör örgütü mensuplarının bulunduğu mağaranın, düzenlenen hava harekatıyla tam isabetle imha edildiğini bildirdi.

TSK’dan yapılan açıklamada, “Bu gece 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı operasyon icra edilen unsurlarca, Şırnak kırsalında mağara içinde yerleri tespit edilen ve saldırı hazırlığı içinde olan silahlı bölücü terör örgütü mensubu terörist unsurlara, 21.05-21.20 saatleri arasında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca hava harekatı düzenlenmiştir. Hedef tam isabetle imha edilmiştir” denildi.

 
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