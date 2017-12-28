PKK, Padişah tuğralı araçla katliam yapacaktı

Son Dakika Terör örgütü PKK'nın İstanbul'da katliam saldırısında kullanmaya hazırlandığı ikinci minibüse el konuldu. Gözaltına alınan 21 şüppeliden 11'i tutuklanırken, deşifre edilen şifreli telefon konuşmalarından elde edilen bilgiler doğrultusunda araştırmaların sürdüğü açıklandı. İstanbul’daki 60 kilo patlayıcı yüklü minibüsle Çevik Kuvvet polisine saldırı hazırlığındayken güvenlik güçlerince yakalanan PKK’lı Hamza D.’nin, çok sayıda askerin şehit edildiği Hakkari Şemdinli’deki Aktütün Karakoluna yönelik saldırıda da yer aldığı ortaya çıktı.



İstanbul polisi, terör örgütlerinin yeni yıl öncesi bombalı saldırı hazırlığı içinde olduğunu ortaya çıkardı. Daha önce Bahçelievler'de bulunan bombalı minibüsün yedeği olduğu belirlendi. Üzerinde osmanlı tuğrası bulunan ikinci bir beyaz minibüse el konuldu.

POLİS ADIM ADIM TAKİP ETMİŞ

Bahçelievler'de 13 Aralık'ta patlayıcı yüklü minibüse ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında terör eyleminde kullanılacağı değerlendirilen ikinci bir minibüse daha el konulduğu öğrenildi



İstanbul Bahçelievler'de 13 Aralık günü bir minibüste yangın tüpleri içerisinde ele geçirilen 56 kilo bombaya ilişkin gözaltına alınan 21 şüpheliden 11'i tutuklandı. Şifreli cep telefonu kayıtlarını deşifre eden polis ekipleri içerisinde bomba düzeneği hazırlanmak üzere satın alınmış ikinci bir otomobili daha ele geçirdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da sansasyonel bombalı eylem düzenlemek için gelen PKK terör örgütü bombacıları H.D. ve B.E.'yi takibe aldı.

Bahçelievler'de bir minibüsü yönelik yapılan operasyonda, 8 adet yangın tüpü ve 3 adet plastik kova içerisine konulmuş 56 kilo ağırlığında, RDX (Siklotrimetilen-Trinitramin), PTN (Penta Eritritol Tetra Nitrat), yüksek güçlü fabrikasyon patlayıcılarından olan HMX (Siklotrimetilen-Trinitramin), hassas güçlü patlayıcılardan olan ni̇trogli̇seri̇n, patlayıcı madde karışımlarında kullanılan güçlü patlayıcılardan olan amonyum ni̇trat ali̇mi̇nyum tozu, bomba yapımında kullanılan patlamanın hızını ve şiddetini artırıcı maddelerden olan benzin ve tiner ele geçirildi.

Araçta ayrıca 2 irtibatlı batarya, 2 kablo irtibatlı verici, 2 pil, 2 akü ve çok sayıda kapı zili, 2 saat irtibatlı elektronik devre,1 kumanda, 1 antenli elektronik devre, 1 kısa devre ölçebilen avometre, 1 kablo irtibatlı siviç, rulo halinde kablo, falçata, 2 elektrik bandı, 1 koli bandı, 1 tabanca, 24 fişek bulundu. Operasyonda F.G. sahte kimlikli bombacı H.D. gözaltına alındı. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemelerde, özel şifreleme yöntemiyle yazılmış diğer örgüt üyelerinin cep telefonu numaraları deşifre edildi.

İKİNCİ OPERASYON DÜZENLENDİ

Olaya ilişkin polisin yaptığı çalışmada PKK bombacısının, bombalı araç eyleminde kullanmak için başka bir minibüs daha satın aldığı belirlendi. 15 Aralıkta sabaha karşı yapılan ikinci operasyonda, ikinci minibüs de ele geçirilirken PKK bombacısına yardım ve yataklıkta bulunduğu belirtilen 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5i polis sorgusunun ardından bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan diğer şüphelilerden 11'i tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



BOMBACILARIN İÇİNDE AKTÜTÜN KATİLİ ÇIKTI



Bahçelievler’de iki hafta önce MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalanan bombalı minibüsün faili PKK’lı Hamza D.’nin ifadesinde çarpıcı detaylara ulaşıldı. Yürütülen soruşturmada Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ikinci bir patlayıcı yüklü minibüs bulunduğunu belirleyerek çalışma başlattı. Ekipleri 14 Aralık’ta Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi’ndeki bir ara sokakta park halinde 06 YTL 93 plakalı kapalı kasa minibüse ulaştı.

PKK’lı teröristin sorgusuna MİT mensupları da katıldı

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri araçta kontrollü patlama yaparak inceleme altına aldı. Ele geçirilen ikinci minibüste bomba olmadığı anlaşılırken, ancak ilk aracın başında yakalanan PKK’lı Hamza D.’nin bu minibüsü de saldırıda kullanacaklarını emniyette verdiği ifadede söylediği öğrenildi. Patlayıcı yüklü minibüsün başında yakalanan “Fatih Gökyokuş” adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan ve parmak izinden Hamza D. olduğu belirlenen teröristin, örgütün kırsal alanda yetiştirilmiş uzman bir bombacı olduğu tespit edildi. Saldırı tasarlayan Hamza D. ve PKK’nın diğer üyeleri, Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Bombacı Hamza D.’nin emniyetteki sorgusuna İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan ile TEM, İstihbarat ve MİT mensupları da katıldı.

Aktütün Karakolu baskınlarına katılmış

PKK’lı bombacı terörist Hamza D.’nin, uzun yıllardır Irak’ın kuzeyindeki örgüt kamplarında bulunduğunu, ayrıca 2008’de çok sayıda askerin şehit edildiği Hakkari Şemdinli’deki Aktütün Karakoluna yönelik saldırıda da yer aldığını itiraf ettiği öğrenildi. Irak’tan Suriye’ye geçerek oradan da kaçakçılara ait katırlarla Mardin’e gelen PKK’lı Hamza D.’nin, Mardin’den de 2 bin lira karşılığında içinde aile bulunan hususi bir otomobille kendisine aile süsü vererek İstanbul’a geldiği ortaya çıktı.

Hayat kadını ile ‘sevgili görüntüsü’ vermiş

Hamza D.’nin polisteki ifadesinde, İstanbul’da terör örgütü PKK’dan kaydı bulunduğu öğrenilen 3 öğrenci ile aynı evde bir süre barındığı, İstanbul’da polis ekiplerine yakalanmamak için ise fuhuştan poliste dosyası bulunan D.S. adlı hayat kadını ile kendisine sevgili süsü verdiği öğrenildi. PKK’lı Hamza D.’nin polisteki kayıtlarında hayat kadını ile ilgili başka bir kişiyle yazışması da yer aldı. Teröristin, “D.S., fiziği güzel, yakalanmamak için onunla birlikte durmalıyım. Sevgilim gibi davranacağım” şeklindeki yazışmaları bulundu. Ayrıca aynı yazışmada hayat kadını D.S.’nin, PKK’lı Hamza D.’nin yakalanmasından sonra, “Rüyamda gördüm seni, iyi misin?” diye mesaj attığı da öğrenildi.

İkinci minibüs Aralık ayında satın alınmış

Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü minibüsün yakalanmasının ardından başlatılan soruşturmada 06 YTL 93 plakalı kapalı kasa ikinci minibüsün bulunmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda, polis minibüsü Aralık ayı başında Recep A. tarafından satın alındığını, A.’nın minibüsü aldıktan sonra İstanbul dışına çıktığını ve bir süre sonra geri İstanbul’a döndüğünü tespit etti.

Hamza D. emniyetteki ifadesinde, “06 YTL 93 plakalı kapalı kasa minibüsünde bombalı saldırıda kullanılmak üzere satın alındığının kendisine iletildiğini” söylediği ileri sürüldü. Şüpheliler dün tamamlanan polisteki sorgularının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 20 şüpheliden Hamza D., Recep A., Dilan S., İbrahim D., Zübeyir E., Taha Ç., Tanju E., Serhat Ö., Şaban Ç., Kadir K. ve D.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamındaki R.G., H.İ., H.P., G.İ. ve R.O. çıkarıldıkları mahkemece ‘adli kontrol’ şartıyla, F.E., N.K., S.E. ve M.Ö. adlı şüpheliler ise tutusuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.