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22 Mart 2017 Çarşamba 12:37

PKK Suriye'den saldırdı, 1 şehit var

PKK'lı teröristler Suriye'den keskin nişancı silahıyla nöbet tutan askerlere saldırdı. 1 askerimiz şehit oldu. Saldırıdan hemen sonra ateş açılan bölge imha edildi

PKK Suriye'den saldırdı, 1 şehit var
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PKK Suriye'den saldırdı, 1 şehit var



Suriye sınırın Reyhanlı bölgesinde, keskin nişancı silahıyla açılan ateş sonucu 1 askerimiz şehit oldu. Suriye'nin PKK/ PYD bölgesinden Reyhanlı'ya açılan keskin nişancı ateşiyle nöbet tutan 1 asker şehit oldu. TSK'dan yapılan açıklamada "Misliyle karşılık verildi" denildi.

Suriye tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine açılan ateşte bir asker şehit oldu.

TSK'dan yapılan açıklamada, "22 Mart 2017 tarihinde saat 08.45 sularında 2’nci Hudut Alay Komutanlığı, Hatay ili Reyhanlı ilçesi, Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli bir kahraman silah arkadaşımız nöbet görevi esnasında Suriye PYD/ PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşi ile şehit olmuştur.

Ateşin açıldığı Suriye tarafındaki bölgeye, süratle, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında Bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca ateş açılarak misliyle mukabelede bulunulmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.
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