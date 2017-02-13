GÜVENLİK:
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13 Şubat 2017 Pazartesi 00:55

PKK'ya giden Kalaşinkof dürbünleri son anda yakalandı

Hakkari'de yol kontrolü yapan güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya götürülen çok sayıda keskin nişancı dürbünü ele geçirdi.

PKK'ya giden Kalaşinkof dürbünleri son anda yakalandı
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PKK'ya giden Kalaşinkof dürbünleri son anda yakalandı

Terör örgütü PKK'ya götürülen çok sayıda Kalaşnikof silahına ait dürbün yol kontrolü sırasında yakalandı.

Son Dakika Haberleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında bir araçta yapılan aramada PKK ya götürülmek istenilen 54 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah dürbünü, 62 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silahına monte etmeye yarayan monte hamili ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada,"Güvenlik güçlerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

12.02.2017 günü İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde durdurulan, sürücülüğünü A.Ö. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan aramada, araç içerisine zulalanmış şekilde Irak'tan ülkemize geçirilmeye çalışılan PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 54 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah dürbünü, 62 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silahına monte etmeye yarayan monte hamili ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak araç içerisinde bulunan 2(iki) şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

 
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