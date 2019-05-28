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PKK'ya Tillo darbesi; Ferman Gabar öldürüldü

Siirt'in Tillo ilçesi çevresinde devam eden operasyonlar sırasında, Turuncu kategoride başına 600 bin TL ödü konulan Ferman Gabar kod adlı Naif Meral öldürüldü.

PKK'ya Tillo darbesi; Ferman Gabar öldürüldü

Siirt'in Tillo ilçesi çevresinde devam eden operasyonlar sırasında, Turuncu kategoride başına 600 bin TL ödü konulan Ferman Gabar kod adlı Naif Meral öldürüldü.

28 Mayıs 2019 Salı 09:34
PKK'ya Tillo darbesi; Ferman Gabar öldürüldü

PKK'ya Tillo darbesi; Ferman Gabar öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın Siirt yapılanmasında önemli rolü olduğu bildirilen Naif Meral'ın Tillo'da düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildiği açıklandı. Siirt’in Tillo ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Naif Maral olduğu belirlendi.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Siirt-Tillo ilçesi Çınarlısu köyü kırsalında, yapılan, “Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07 Operasyonu’’nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerden biri Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Meral isimli terörist olduğu tespit edildi." ifadeleri yer aldı..

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Anahtar Kelimeler:
SiirtTilloOperasyonPKK
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