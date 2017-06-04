PKK yandaşları market bombaladı soygun yaptı

PKK'lı teröristler, Diyarbakır'da bir marketi basan PKK'lı teröristler el yapımı patlayıcıyı infilak ettirerek soygun yaptı..Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı olduğu anlaşılan 2 kişi bir markete el yapımı patlayıcı atıp marketin kasasındaki 900 lirayı gasp etti.Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Lezgin Avcı Caddesi 869. Sokak'taki bir markete uzun namlulu silahla giren yüzü maskeli 2 terör örgütü PKK yandaşı, iş yerine el yapımı patlayıcı attı.Daha sonra markete giren teröristler kasadaki 900 liraya yakın parayı çalıp olay yerinden kaçtı. Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı, markette hasar meydana geldi.Saldırıdan sonra olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.