PKK, yeraltında eğitim ve konferans vermiş

PKK'lı teröristlerin kurduğu yeraltı eğitim ve konferans sığınağı imha edildi. Mardin'de terör örgütü PKK'nın eğitim ve konferans verdiği yer altı sığınağı bulunduMardin'in Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlarda bir yeraltı sığınağında çok miktarda yaşam ve eğitim malzemesi ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İladım ve Kuruköy, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu devam ediyor. Güvenlik güçleri, operasyonda Koruköy Mahallesi'nde içerisinde tuvalet, yaşam odası ve eğitim yapmak üzere hazırlanmış oda bulunan 20 metrekarelik yeraltı sığınağı bulundu.Sığınak içerisinde çok miktarda yaşam ve eğitim malzemesi ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Söz konusu bölgede 11 ve 12 Şubat'ta aralarında Kuruköy muhtarının bulunduğu 46 kişi yakalanmış, 14 Şubat'ta da 12 kişi daha gözaltına alınmıştı.Çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcının ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınanların sayısı 60'a yükselmiş oldu.