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16 Mart 2017 Perşembe 08:48

PKK'yı bilgi sızdıran FETÖ'nün imamına 20 yıl hapis

FETÖ soruşturması kapsamında, PKK içindeki devlet ajanlarının listesini Kandil'e sızdıran ekipte yer aldığı öne sürülen sözd Cemal B. hakkında 20 yıl hapis cezası isteniyor...

PKK'yı bilgi sızdıran FETÖ'nün imamına 20 yıl hapis
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PKK'yı bilgi sızdıran FETÖ'nün imamına 20 yıl hapis


Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, PKK içindeki devlet ajanlarının listesini Kandil'e sızdıran ekipte yer aldığı öne sürülen sözde 'eğitim imamı' Cemal B. hakkında 20 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 19’u tutuklu 56 sanığın iddianamesi terör suçları savcılığınca hazırlandı. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen 72 sayfalık iddianame kabul edildi. Aralarında örgütün eğitim imamı olan Cemal B.'nin de bulunduğu 19’u tutuklu 56 sanık önümüzdeki aylarda hakim karşısına çıkacak. Hazırlanan iddianamede Cemal B.'nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ve bünyesinde 8 özel eğitim kurumu bulunan Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş'ye bünyesindeki dershanelerde 2006 ile 2008 yılları arasında yöneticilik yaptığı yer aldı. Ayrıca Cemal B.'nin yurtdışı çıkış kayıtlarının bulunduğu ve Bank Asya’yı kurtarmak için para yatırdığı da iddianamede anlatıldı.

İddianamede şüphelinin Kuzey Irak imamı T.B. ile irtibatlı olduğu da ifade edildi. Örgüte bağlı çok şirkette görev alan Cemal B., Bursa’da da örgütsel toplantılara katılmış. 15 şikayetçinin yer aldığı iddianamede Cemal B. ve 55 sanık hakkında ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’ ve ‘terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet’ suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Geçtiğimiz ocak ayında tutuklanan Cemal B.'nin, PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini FETÖ’nün sözde ‘Kuzey Irak bölge imamı’ T.B. ve ‘medya imamı’ ile Irak'ın kuzeyine giderek terör örgütü PKK yöneticilerine verdiği iddia edilmişti. Sanık Cemal B., bu suçtan ayrı olarak yargılanacak.

 
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