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25 Nisan 2017 Salı 08:59

PKK yöneticileri Bestler Dereler'de sıkıştırıldı

Terör örgütünün Irak ve Suriye'den geçişlerde yoğun olarak kullandığı Kasrik Boğazı ve Bestler Dereler bölgesinde 3 üst düzey sözde yöneticisinin sıkıştığı ortaya çıktı.

PKK yöneticileri Bestler Dereler'de sıkıştırıldı
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PKK yöneticileri Bestler Dereler'de sıkıştırıldı

Yaz ayı ile birlikte Türkiye'de kanlı saldırılara hazırlanan terör örgütü PKK'nın planları, Bestler Dereler'de yerle bir oldu. Örgütün saldırılarını yönetmek için gönderdiği üç elebaşı, Kasrik Boğazı ile Bestler Dereler arasında vurulan grupların içinde yer aldığı belirlendi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde süren operasyonda, örgütün üç elebaşısının kıstırıldığı istihbaratı üzerine bölgede kara ve hava operasyonları yoğunlaştırıldı

TÜNELLER ARANIYOR

Kırsalda terör örgütünün elebaşı kadrosundan 7-8 kişi olduğunu, operasyonlar sırasında bunların da karşılarına çıkabildiğini söyleyen Jandarma yetkilisi, ayrıca PKK’nın Suriye’den öğrendiği taktiklerle ilçe merkezlerine tüneller kazdığını anlattı. Yetkili, bu tünelleri tespit etmeye yönelik yoğun arama-tarama faaliyetinin icra edildiğini belirtti.


BESTLER DERELER’DEN GEÇİYORLARDI

Çatışmaların Bestler- Dereler’de yoğunlaşması tesadüf değil. Terörist hareketliliğine ilişkin kızılötesi görüntü alınmasıyla operasyon başladı. Irak’ın kuzeyinden gelip Kasrik Boğazı ile Şenoba güzergâhlarını kullanan terörist grupları, Bestler-Dereler’de buluşup dinlenerek, ikmal sağladıktan sonra farklı noktalara dağılıyordu. Sıcak temasın sağlandığı ve teröristlerin ağır kayıp verdikleri iki grup, geçiş güvenliğini sağlayan öncü gruplardı.

ELEBAŞI OLAN ÜÇ TERÖRİST BÖLGEDE

Şırnak kırsalında, PKK’nın bölge sorumlusu dedikleri 3 teröristin bulunduğu belirlendi. Bunlardan biri sözde Botan sorumlusu İskan Akyüz. Bir mağarada kıstırılıp öldürülen teröristin Akyüz’ün doktoru olduğu tespit edildi. İskan Akyüz’ün cesedine ise ulaşılamadı. Akyüz’ün bombardıman sırasında parçalanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Üst düzey yetkili, “Cesedi parçalandı, bu yüzden ulaşamadık. 2-3 güne akıbeti belli olur. Bu terörist konuşmadan duramaz, telsiz kestirmelerinden sonuç çıkar” dedi. Güvenlik güçlerinin sahada karış karış aradığı bir diğer isim, Ankara Merasim Sokak ve Kayseri saldırılarının talimatını veren ‘Porsipi’ kod adlı terörist. Bunun da bölgede çembere alındığı vurgulanıyor. PKK’nın en yaşlı mensubu olan sözde Diyarbakır sorumlusu ‘Porsipi’, yıllardır dağlarda talimatlar veriyor. ‘Murat’ kod adlı üçüncü terörist de bölgede. Yetkililer de sahadaki güvenlik güçleri de, “Üçünü de alacağız” diyor.

‘ŞAHİNGÖZÜ VE İHA’LAR’

40 teröristin öldürüldüğü Bestler-Dereler’de İHA’lar da görev yapıyor ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle her zaman sağlıklı görüntü gelmiyor. Teröristler geceleri hareketleniyor. Operasyonda şehitlerin ilk ateşte ve uzaktan atışla verildiğine dikkat çekiliyor. Teröristlerle birlikte özellikle Kato Dağı’nda çok sofistike silah ve malzemelerin ele geçirildiği belirtiliyor. Havaların düzelmesiyle İHA’lardan daha sağlıklı görüntü geleceği ve operasyonun hızlanacağı vurgulanıyor. Sınırı sıkılaştırma çalışmaları da sürüyor. İran sınırında Tendürek geçişine de çelik kafesli duvar örülmesi işinin ihalesi yapıldı, kısa sürede başlayacak. Yollar da hızlı şekilde tamamlanıyor.



 
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