PKK yuvaları havadan vuruldu, 6 terörist öldürüldü

KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI

33 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'a yönelik hava harekatında ise 6 terörist etkisiz hale getirildiGüvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik 3 gündür sürdürülen ve 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, insansız hava aracı 5 teröristi daha tespit etti.Teröristler, düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.Bölgede yürütülen operasyonda 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu.TSK'dan Kuzey Irak'ın Zap bölgesine yönelik hava harekatında ise 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadeleye ilişkin son bir haftanın rakamları paylaşıldı. Son bir haftada 51 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 bin 613 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.İçişleri Bakanlığı'nca, 12-19 Haziran'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 33'ü ölü, 8'i teslim, 10'u sağ olmak üzere 51 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.