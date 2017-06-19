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GÜVENLİK:
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19 Haziran 2017 Pazartesi 11:22

PKK yuvaları havadan vuruldu, 6 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'a yönelik hava harekatında ise 6 terörist etkisiz hale getirildi

PKK yuvaları havadan vuruldu, 6 terörist öldürüldü
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PKK yuvaları havadan vuruldu, 6 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'a yönelik hava harekatında ise 6 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik 3 gündür sürdürülen ve 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, insansız hava aracı 5 teröristi daha tespit etti.

Teröristler, düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Bölgede yürütülen operasyonda 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu.

KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI

TSK'dan Kuzey Irak'ın Zap bölgesine yönelik hava harekatında ise 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadeleye ilişkin son bir haftanın rakamları paylaşıldı. Son bir haftada 51 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 bin 613 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

33 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı'nca, 12-19 Haziran'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 33'ü ölü, 8'i teslim, 10'u sağ olmak üzere 51 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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