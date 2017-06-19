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19 Haziran 2017 Pazartesi 18:48

Polis aracı köy minibüsü ile çarpıştı, 2 ölü 18 yaralı var

Diyarbakır'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı midibüs ile sivilleri taşıyan köy minibüsü çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

Polis aracı köy minibüsü ile çarpıştı, 2 ölü 18 yaralı var
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Polis aracı köy minibüsü ile çarpıştı, 2 ölü 18 yaralı var


Diyarbakır-Bingöl karayolunda özel harekat polislerini taşıyan midibüsle minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, polis ve vatandaşların bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Bingöl karayolunun 33. kilometresinde özel harekat polislerini taşıyan midibüsle bir yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan polis ve vatandaşlardan 20 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekipleri ve helikopter ambulansla kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan 2'si tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, diğerlerinin tedavisi sürüyor.
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